Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24. O sytuacji politycznej i walce z koronawirusem

Kosiniak-Kamysz: To, co mnie przeraziło, ta perspektywa, jaką mam sprzed kilku lat, kiedy pracowałem w szpitalu na co dzień i teraz, to biurokracja, która nas zalewa i zżera. Ona się zwielokrotniła kilkukrotnie przez ostatnie lata. Niestety więcej czasu lekarz poświęca na wypełnianie dokumentacji niż leczenie.