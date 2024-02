Kosiniak-Kamysz odpowiada z mównicy Morawieckiemu: to, co zrobiliście, trafia do organów ścigania

Kosiniak-Kamysz: nie potraficie zaakceptować porażki

Później na mównicę wyszedł wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - To, co zrobiliście przez ostatnie lata z zarządzaniem państwem, to, co zrobiliście przez ostatnie lata z funkcjonowaniem państwa, to, jak okradaliście przez ostatnie lata państwo i wyprowadzaliście miliony, to wszystko trafia teraz do organów ścigania - powiedział, zwracając się do opozycji. Dodał, że "trwają audyty w ministerstwach".