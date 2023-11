Kosiniak-Kamysz oczekuje, że "apel prezydenta sprzed ośmiu lat trafi dzisiaj do PiS"

Przypominał, że "kiedy Andrzej Duda wygrał wybory w 2015 roku, apelował o to, żeby nie podejmować takich decyzji". - Ja byłem wtedy ministrem, nie podejmowałem żadnych decyzji, które by okopywały w ministerstwie i w obozie władzy. Żadnych wieloletnich decyzji, żadnych powołań, żadnych takich działań ze strony rządu wtedy nie było. Odczytaliśmy głos społeczny, odczytaliśmy decyzję suwerena i ją zrealizowaliśmy - dodał.

- Oczekujemy, że ten apel pana prezydenta Dudy sprzed ośmiu lat trafi dzisiaj do PiS , trafi do tych, którzy się okopują, którzy nie potrafią zaakceptować werdyktu społecznego, którzy nie akceptują decyzji suwerena - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy gotowi do rządzenia

- Rozmawiamy codziennie, bo to jest koalicja, która dochodzi do porozumienia i jest przygotowana do rządzenia. Zawarliśmy porozumienie programowe, zawarliśmy porozumienie dotyczące najważniejszych osób w państwie - marszałka Sejmu, Senatu, premiera, pierwszego wicepremiera i wicepremiera. To jest wszystko już przedstawione w umowie koalicyjnej i kolejne etapy będą prezentowane. Jesteśmy gotowi do rządzenia - zapewniał Kosiniak-Kamysz.