W Senacie otwarto wystawę poświęconą Władysławowi Bartoszewskiemu

Przypomniał, że to już druga wystawa w Senacie poświęcona Bartoszewskiemu. - Tamta była bardziej przeglądowa, ta pokazuje, jakie rafy, jakie przeszkody, jakie trudności musiał pokonywać profesor Bartoszewski, aby pozostać przyzwoitym i aby zbudować sobie gigantyczny autorytet. Autorytet, którego używał dla dobra Rzeczpospolitej, oddając ogromne zasługi w dziele pojednania między narodem niemieckim i polskim, w dziele budowania relacji między Izraelem i Polską, wielu innych inicjatyw, łącznie z edukowaniem młodzieży, dzięki której wiele jego słynnych powiedzonek, czasem dosadnych, czasem nawet odrobinę siarczystych, weszło do naszego codziennego języka - powiedział marszałek Grodzki.

Klich: Bartoszewski wiedział, że relacje trzeba zbudować na skale, a nie na piasku

Senator Bogdan Klich (KO), który był inicjatorem powstania wystawy, zwrócił uwagę na rolę Bartoszewskiego w budowaniu relacji międzynarodowych. - Jak mówił, to go słuchano. Jak działał, to podążano za nim. Każdy wiedział o tym, że zasadą Władysława Bartoszewskiego było to, że relacje pomiędzy państwami, rządami, prezydentami, władzami rozmaitych szczebli trzeba zbudować na skale, a nie na piasku, że one muszą mieć solidną podstawę i że tą podstawą są relacje pomiędzy ludźmi, rozmaitymi instytucjami, uniwersytetami, NGO-sami, ale generalnie ludźmi dobrej woli i że ta piramida musi mieć trwałą podstawę - wskazał senator KO.