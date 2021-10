Władimir Kara-Murza na Warsaw Security Forum: Jak dużo czasu jeszcze potrzebujecie po 22 latach rządów Władimira Putina?

Władimir Kara-Murza, rosyjski opozycjonista i były dyrektor fundacji Borysa Niemcowa, skrytykował Zachód. Ile czasu jeszcze potrzebujecie po 22 latach rządów Władimira Putina? – pytał podczas konferencji Warsaw Security Forum. To komentarz do obecnej polityki Zachodu wobec Rosji i braku sankcji. Te oczywiście są, ale zdaniem Władimira Kara-Murzy powinno być ich więcej.

- Dla nas, rosyjskich demokratów, widok zachodnich przywódców mówiących o potencjalnej współpracy i wyciąganiu ręki do Putina był równie irytujący co jego rządy – mówił na Warsaw Security Forum Władimir Kara-Murza. Rosyjski opozycjonista przypomniał, że rozpoczął współpracę z Borisem Niemcowem mniej więcej w tym samym czasie, w którym Władimir Putin doszedł do władzy.

- Od razu widzieliśmy znaki. Przywrócenie hymnu z czasów stalinizmu, zamykanie niezależnych redakcji, widzieliśmy początki fałszowania wyborów, procesu, który teraz jest już skończony. Jednocześnie przyglądaliśmy się, jak zachodni przywódcy witają Putina na czerwonym dywanie. To budziło w nas gniew – podkreślił Kara-Murza.

Władimir Kara-Murza krytykuje relacje Zachodu z Władimirem Putinem

- Ale szczerze mówiąc, słysząc to samo po 20 latach rządów Putina, uważamy, że to zakrawa na absurd. Niedawno czytałem artykuł w Politico. Dotyczył on obecnej administracji amerykańskiej i tego, że wykorzystano tzw. prawo Magnitskiego, by skierować sankcje w konkretnych kleptokratów i oligarchów, że użyto tego prawa wobec tak wielu państw, od Nikaragui po Ukrainę. Ale nie wykorzystywano tych zapisów przeciwko reżimowi, z którego powodu w ogóle one powstały: reżimowi Władimira Putina i jego bliskiego grona – mówił były dyrektor fundacji Borysa Niemcowa.

Władimir Kara-Murza podkreślił, że w artykule cytowano anonimowego urzędnika z Białego Domu, który twierdził, że powodem, dla którego prawo Magnickiego nie zostało wykorzystane przeciwko Rosji, jest to, że "administracja Bidena chce dać Putinowi więcej czasu na to, by udowodnił, że może być partnerem". - Jak dużo czasu jeszcze potrzebujecie po 22 latach jego rządów? Po aneksjach, wojnach, setkach więźniów politycznych po zabójstwie lidera opozycji przed samym Kremlem. Ile czasu potrzebujecie? – pytał.

- Powtórzę, to już nie jest irytujące, to po prostu absurdalne. Mam tylko nadzieję, że ten anonimowy urzędnik nie reprezentuje prawdziwej polityki Białego Domu – stwierdził.

Warsaw Security Forum to coroczna konferencja międzynarodowa, organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. W tym roku odbywało się w dniach 5-6 października i gościło najważniejszych przedstawicieli państwowych, wojskowych oraz ekspertów z zakresu polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności.

Autor:asty

Źródło: TVN24