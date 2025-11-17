Wkracza "inteligentna bestia" Czarzasty. "Włodek, myślisz, że jesteś bogiem?"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Włodzimierz Czarzasty w polskiej polityce - chociaż z przerwami - jest od prawie 30 lat. Teraz ma zostać drugą osobą w państwie.

- Na tle Szymona Hołowni będzie marszałkiem spokojnym, to nie jest typ showmana, jego atutami są przewidywalność i doświadczenie - prognozują pytani przez nas politolodzy.

A co mówią nam o nim jego obecni i byli współpracownicy? I jak go wspominają?

Świnoujście, pierwsza połowa lat 80. Podczas festiwalu Fama, jednego z najbardziej popularnych tego typu wydarzeń studenckich w Polsce, 20-letni wówczas Dariusz Wieczorek, do niedawna minister nauki i szkolnictwa wyższego w obecnym rządzie, poznaje o pięć lat starszego Włodzimierza Czarzastego. Hipisa z bujnymi włosami, znanym już nazwiskiem w studenckim kręgu i podobnym do jego spojrzeniem na świat. Szybko przeszli do integracji, w bardzo studenckim stylu. Reszty mówić nie trzeba - Wieczorek tylko wymownie się uśmiecha. Dziś to jeden z najwierniejszych politycznych druhów Czarzastego.

- Od razu się polubiliśmy. Włodek już wtedy był w tym środowisku gwiazdą - mówi.

Czarzasty powraca

Cztery dekady później polityczna gwiazda Włodzimierza Czarzastego może rozbłysnąć na nowo. Lada dzień ma zostać marszałkiem Sejmu. Pierwszym od 20 lat wywodzącym się ze środowiska lewicowego, a także postpezetpeerowskiego.