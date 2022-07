Jarosław Kaczyński wychodzi ze spotkania w Kórniku, ale nie można go zobaczyć. Przez policyjne konie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w weekend był w Wielkopolsce, gdzie spotkał się między innymi z mieszkańcami Kórnika. Miejsce zabezpieczali policjanci, również na koniach. Kiedy okazało się, że szef rządzącej partii będzie wychodził z budynku, konie stanęły w taki sposób, że stojący przy barierce nie mogli go zobaczyć. Pojawiają się pytania, czy taka obstawa funkcjonariuszy do spotkań posła z sympatykami jest uzasadniona.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedza polskie miasta od czerwca. W weekend wybrał się do województwa wielkopolskiego. W sobotę spotkał się między innymi z mieszkańcami Kórnika . Na sali, gdzie prezes przemawiał, obecni byli zwolennicy. Przed budynkiem protestował tłum przeciwników rządu. Od prezesa PiS oddzielali go policjanci. Szef rządzącej partii musiał wejść na spotkanie tylnymi drzwiami.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa: kompletnie niepotrzebna rzecz

- Konie są wykorzystywane jako środek przymusu bezpośredniego w oddziałach prewencji do rozpraszania tłumów, kontroli tłumu - powiedział TVN24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Marcin Samsel. Dodał, że "to bardzo pożyteczne stworzenia, natomiast wadą jest po prostu duży koszt utrzymania tej formacji policyjnej".