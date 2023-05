"Bez ogromnego wkładu Polski nie bylibyśmy w stanie zrobić dla Ukrainy aż tyle"

czytaj dalej

Ta ustawa jest absolutnie sprzeczna z konstytucją. (...) To jest naprawdę kompromitacja polskiej legislacji, jeśli ta ustawa w ogóle przez Sejm będzie rozpatrywana - tak profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, komentował na antenie TVN24 projekt ustawy, który ma zmniejszyć minimalną liczebność Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału z 10 sędziów do dziewięciu oraz pełnego składu TK z 11 sędziów do dziewięciu. W ocenie byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara obecny Trybunał to organ, który "uległ totalnej degrengoladzie" i "wewnętrznie się pokłócił, ze względu na to, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest pokłócony".