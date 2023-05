Błaszczak: Amerykanie udostępnią nam helikoptery Apache z własnych zasobów

czytaj dalej

Trzeba to zbadać, z jakiego powodu do tego doszło. Czy to była próba testowania ze strony rosyjskiej naszych systemów obrony przeciwpowietrznej i naszej reakcji w ogóle na taką sytuację - bo ta rakieta przeleciała kilkaset kilometrów - czy też był to błąd rosyjski - mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef sejmowej komisji obrony narodowej Bartosz Kownacki w Polskim Radiu PiK. Pytany był o sprawę odnalezionych - pod koniec kwietnia - "szczątków obiektu wojskowego" w okolicach Bydgoszczy. - Są oczywiście hipotezy łączące to, co znaleziono pod Bydgoszczą, z wydarzeniem z grudnia ubiegłego roku - skomentował minister obrony Mariusz Błaszczak, który przebywa z wizytą w USA.