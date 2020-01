"Drzwi dla marszałka Senatu są w Pałacu Prezydenckim zawsze otwarte"

- Wizyta Komisji Weneckiej w sensie formalnym nie była uprawniona - mówił w "Kawie na ławę" w TVN24 zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha, odnosząc się do pobytu przedstawicieli tego organu w Polsce. - Traktujemy ten wyjazd jako mało oficjalny, prywatny. Myślę, że za dwa dni nikt nie będzie o tym pamiętał - stwierdził Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. - Jeżeli przeczytamy statut Komisji Weneckiej, to jesteśmy w stanie obronić tezę, że tak naprawdę każdy obywatel Unii Europejskiej może zaprosić Komisję Europejską do siebie - przekonywał wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej Michał Kamiński.

Delegacja Komisji Weneckiej na zaproszenie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w czwartek i piątek przebywała w Warszawie. Przedstawiciele delegacji prowadzili rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, którą w grudniu uchwalił Sejm.

W związku z tym, że Senat ma zająć się nowelą na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, Komisja Wenecka postanowiła, że jej sprawozdawcy przygotują opinię w trybie pilnym. Z delegacją nie spotkał się żaden przedstawiciel polskiego rządu.

O tej sprawie dyskutowali politycy w "Kawie na ławę".

"Wizyta Komisji Weneckiej w sensie formalnym nie była uprawniona"

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Paweł Mucha przekonywał, że zgodnie ze statutem Komisji Weneckiej, a także z konstytucją RP, ten organ w oficjalnej procedurze może do Polski zapraszać "prezydent, polski rząd albo minister spraw zagranicznych".

- Nie ulega żadnej wątpliwości, że wizyta Komisji Weneckiej w sensie formalnym nie była uprawniona. To jest element bardzo ważny, jeżeli mówimy o procedowaniu przez prawników - stwierdził.

Ocenił, że działanie Komisji Weneckiej w Polsce "to jest pewien pozór, pewne teatrum". - Świadczy o tym, że nie ma rzeczywistej woli merytorycznej dyskusji na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Jest wola urządzania pewnego spektaklu medialnego, w który niestety politycy opozycji wciągają jeszcze sędziów - stwierdził, nawiązując do "Marszu tysiąca tóg", który przeszedł w sobotę ulicami Warszawy.

- Oczekujemy, że wymiar sprawiedliwości powinien działać sprawnie, natomiast nie powinno być tak, że mamy do czynienia z polityzacją wymiaru sprawiedliwości - dodał Mucha.

"Drzwi dla marszałka Senatu są w Pałacu Prezydenckim zawsze otwarte"

Paweł Mucha został również zapytany, czy dojdzie do spotkania marszałka Senatu z prezydentem, Andrzejem Dudą. "Chętnie bym przyszedł do Pałacu, aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji" - napisał na Twitterze Tomasz Grodzki.

- Jeżeli marszałek Grodzki chce się spotkać z panem prezydentem i jakkolwiek zwróci się oficjalnie (...), to myślę, że pan prezydent do tej prośby podejdzie życzliwie i podejmie temat merytorycznie - mówił prezydencki minister.

Jak przekonywał, "drzwi dla marszałka Senatu są w Pałacu Prezydenckim zawsze otwarte". - Jeżeli jest taka prośba, to proszę ją zwerbalizować, odezwać się, pan prezydent znajdzie czas - zapewniał.

"Cieszymy się, że jest Senat, w którym prowadzone są szerokie konsultacje"

Liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka (klub Koalicji Obywatelskiej) przypominała sposób, w jaki Sejm pracował nad ustawą dyscyplinującą. - Ustawa wjechała jednego dnia, drugiego dnia trafiła w nocy na komisję sejmową, siedzieliśmy tam (na komisji - red.) do czwartej rano. Przychodziły poprawki, których nie znały nawet osoby referujące. Nie byli w stanie ich poprawnie odczytać, bo widzieli je pierwszy raz na oczy - wskazywała.

- To, co zrobiliście z ustawą kagańcową na poprzednim posiedzeniu Sejmu (pod koniec grudnia - red.), to było absolutnie teatrum - zwróciła się do Pawła Muchy. - Tam są paragrafy, które są niezgodne z podstawowymi zasadami tworzenia prawa - dodała.

- Cieszymy się, że jest Senat, w którym prowadzone są szerokie konsultacje - mówiła.

"Mogliśmy zareagować na tę sytuację dużo bardziej stanowczo"

Do wizyty Komisji Weneckiej odniósł się także wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). - Mogliśmy zareagować na tę sytuację dużo bardziej stanowczo. Potraktowaliśmy to jako przyjazd półprywatny, nieoficjalny, żeby na arenie międzynarodowej nie robić żadnego rozgłosu z tej sprawy - stwierdził. - Myśmy zareagowali bardzo kurtuazyjnie i właściwie - zapewniał. - Traktujemy ten wyjazd jako mało oficjalny prywatny. Myślę, że za dwa dni nikt nie będzie i tym pamiętał - mówił.

Dopytywany, na czym miałoby polegać "dużo bardziej stanowcze" zareagowanie na tę wizytę, stwierdził, że "dużo poważniej mogliśmy kontestować jej przyjazd i jej zachowanie w Polsce".

Jak dodał, "to marszałek (Senatu - red.) i Komisja Wenecka będą mieli kiedyś problem z tym, że poruszali się w przestrzeni, której przepisy nie regulują, a wręcz są im przeciwne".

"Gospodarzem tej ustawy jest Senat"

Jeden z liderów Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwracał uwagę, że na obecnym etapie prac nad ustawą dyscyplinującą sędziów "gospodarzem tej ustawy jest Senat". - W związku z tym pan marszałek zaprosił Komisję Wenecką do konsultacji oraz podjął rozmowę na temat treści tych ustaw z Komisją Europejską - dodał.

Jak mówił, Grodzki "zrobił to z kilku względów". - Po pierwsze, chciał poprawiać prawo. Senat ma do tego prawo - wskazywał. - Po drugie, chciał, żeby to prawo nie było za chwilę zaskarżane do TSUE (Trybunału Sprawiedliwości UE - red.) i żebyśmy nie wstydzili się w ramach całego świata Unii Europejskiej - dodał.

Kamiński: swoboda podróżowania jest dozwolona

O tym, czy Komisja Wenecka miała prawo składać wizytę w Polsce, mówił także wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej Michał Kamiński. Jak podkreślał, "żyjemy w świecie, w którym tak podstawa zasada (...) jak swoboda podróżowania, jest dozwolona". - Jeżeli przeczytamy statut Komisji Weneckiej, to jesteśmy w stanie obronić tezę, że tak naprawdę każdy obywatel Unii Europejskiej może zaprosić Komisję Europejską do siebie. Oczywiście jest pytanie, czy Komisja przejeżdżałaby na (zaproszenie - red.) każdego obywatela - stwierdził.

- Pan doskonale wie, w jakie gigantyczne międzynarodowe kłopoty wpakowuje nas wasza ustawa - zwrócił się do Waldemara Budy.

Kulesza: czym innym jest Komisja Wenecka, czym innym TSUE

O ewentualnym wpływie wizyty Komisji Weneckiej na kształt ustawy dyscyplinującej sędziów mówił przedstawiciel Konfederacji Jakub Kulesza. - Czym innym jest Komisja Wenecka, "która tylko opiniuje", a czym innym jest na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzeczenia przynajmniej powinny być wiążące - zwracał uwagę.

