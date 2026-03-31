Wizyta Nawrockiego na Węgrzech to "ruch absolutnie nielogiczny i niezgodny z polską racją stanu" Źródło: Kropka nad i TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w zeszły poniedziałek z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Politolożka dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska skomentowała w "Kropce nad i" w TVN24, że dla niej to z jednej strony nie było szokujące, a z drugiej - tak. Jak tłumaczyła, Viktor Orban jest - podobnie jak PiS - zwolennikiem Donalda Trumpa, a zatem kontakty z nim to konsekwencja polityki przyjętej przez protrumpowską prawicę. - Więc tutaj zero absolutnie zdziwienia - mówiła.

Z drugiej strony, spotkanie z premierem Węgier to "ruch absolutnie nielogiczny i niezgodny z polską racją stanu, ponieważ Viktor Orban rozwala Unię od środka, powoduje, że w sytuacji, w której my potrzebujemy stabilności, on powoduje niestabilność Unii Europejskiej".

Walka o wyborców w Polsce i na Węgrzech

Drugi gość programu socjolog prof. Andrzej Rychard zwrócił uwagę, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie tylko wyraźnie poparł Viktora Orbana, ale także ocenił, że gdyby Orban nie wygrał, to w Budapeszcie "będzie jak w Polsce".

- Rzecz polega na tym, że jak wskazują wszystkie węgierskie sondaże, to spora część Węgrów, chyba przeważająca jednak, chce, żeby na Węgrzech było raczej tak, jak za Tuska, niż jak jest za Orbana - skomentował profesor.

W ocenie Brodzińskiej-Mirowskiej poparcie PiS i Nawrockiego dla Orbana nie zmniejsza się pomimo prorosyjskości Węgra, gdyż "mają główny imperatyw związany z krótkowzrocznymi korzyściami politycznymi".

Zwróciła uwagę, że prezydent Karol Nawrocki wciąż jest liderem zaufania w badaniach opinii publicznej. - Dopóki to poparcie będzie zadowalające dla prezydenta, to on będzie takie działania uskuteczniał: krótkoterminowej wizji realizacji celów politycznych, która jest priorytetem - powiedziała politolożka. Dodała, że Jarosław Kaczyński ze swojej strony walczy o poparcie wyborców, radykalizując się na prawicy.

Profesor Andrzej Rychard natomiast zwrócił uwagę na to, że poziom zaufania dla prezydenta jednak nie rośnie. - Proamerykańskość polskiej opinii publicznej radykalnie spadła w ostatnich latach. W związku z tym granie na to, że jednak cokolwiek Trump zrobi, no to to jest nasz kochany Trump, przestaje przynosić już takie frukta w postaci wzrostów sondażowych - ocenił.

Nawrocki "konsekwentny" w jednej sprawie

Goście Moniki Olejnik rozmawiali też o tym, że prezydent Karol Nawrocki zgodził się przyjąć ślubowanie od dwóch z sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. To Magdalena Bentkowska zgłoszona przez PSL oraz Dariusz Szostek zgłoszony przez Polskę 2050.

- W jednej sprawie prezydent jest konsekwentny. Mianowicie przyjął na początku kadencji, że będzie zwarcie z rządem i zwarcie z rządem jest. W taki sposób odbieram i interpretuję tę sytuację. Natomiast niekonsekwentny jest w tym, że jeszcze przed chwilą nie podobały się prezydentowi i Pałacowi procedury wyboru tych sędziów, więc, jak rozumiem, teraz jest wszystko okej - skomentowała dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska.

Ślubowanie od dwóch sędziów TK. "W jednej sprawie prezydent jest konsekwentny" Źródło: Kropka nad i TVN24

- To jest jakaś próba różnicowania wewnątrz koalicji rządzącej - ocenił prof. Andrzej Rychard.

Jak jednak zaznaczył socjolog, prezydent nie może nie przyjąć ślubowania sędziów TK, może tylko ich nie zaprosić do Pałacu Prezydenckiego. - To będzie inny tryb złożenia ślubowań. To będzie mniej ceremonialne. Ceremonia jest też ważna w polityce, ale nie jest decydującą w sensie prawnym - podkreślił.

