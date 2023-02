Adam Rotfeld o Joe Bidenie w Warszawie: myślę, że to będzie orędzie do całej Europy, a nawet świata 

Wystąpienie prezydenta Joe Bidena w Warszawie będzie skierowane nie tylko do Polaków, ale także do społeczeństw całej Europy, a w pewnym sensie i świata - stwierdził w programie "Jeden na Jeden" w TVN24 profesor Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, wieloletni dyplomata. Powiedział, czego on sam spodziewa się po orędziu przywódcy USA.

We wtorek i środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złoży wizytę w Polsce, podczas której spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej NATO. To druga wizyta Bidena w Warszawie w ciągu niespełna roku.

O tym, czego możemy spodziewać się po wystąpieniu prezydenta USA i jakie jest znaczenie jego kolejnej wizyty nad Wisłą mówił w sobotę w programie "Jeden na Jeden" prof. Adam Daniel Rotfeld.

Co Joe Biden powie w Warszawie?

- Mam wrażenie, że będzie to swego rodzaju orędzie skierowane nie tylko do polskiego społeczeństwa, ale społeczeństw całej Europy, a w pewnym sensie również i świata - powiedział prof. Rotfeld. Jak dodał, Joe Biden z pewnością podziękuje Polakom za ich postawę wobec milionów ukraińskich uchodźców. Zwrócił uwagę, że w tym samym dniu do Dumy Państwowej, a więc niższej izby rosyjskiego parlamentu, przemówi Władimir Putin.

Gość TVN24 przypomniał słowa byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która - otwierając niemieckie granice dla tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu w 2015 roku - zapewniała swoich obywateli: "Damy radę!". - Polskie społeczeństwo nie potrzebowało takiego wezwania. Zareagowało w sposób, który imponował nie tylko ludziom w Polsce, ale także ludziom na całym świecie, a w szczególności w Europie. To będzie pierwszym elementem wystąpienia Bidena. Drugim elementem będzie ocena sytuacji w Ukrainie, a ostatnim - zarys programu działania - przewidywał dyplomata.

Zaznaczył, że "w tej sprawie oczekiwania są bardzo różne". - Jedno jest pewne, Stany Zjednoczone, które są uznanym liderem demokratycznego świata, zademonstrują swoją wolę nie tylko przewodnictwa, ale również wspierania Ukrainy na tych warunkach, które w jakimś sensie określone zostały przez ukraińskie społeczeństwo. Gdyby nie było takiego bohaterskiego, heroicznego oporu Ukraińców, to prawdopodobnie sytuacja byłaby zupełnie inna - dodał gość "Jeden na Jeden" .

Rotfeld: NATO jest bardziej zjednoczone i zorganizowane niż kiedykolwiek wcześniej

Pytany, jak jego zdaniem zachowa się Sojusz Północnoatlantycki, gdyby Rosja zaatakowała jedno z państw członkowskich, prof. Rotfeld odparł, że w tej sprawie nie ma żadnych wątpliwości. - O tym mówił Biden 26 marca na dziedzińcu Zamku Królewskiego i zapewne to powtórzy w znacznie mocniejszej formie tym razem, zwracając się do społeczeństwa polskiego - powiedział były szef MSZ.

Ocenił, że "NATO jest o wiele bardziej zjednoczone i znacznie lepiej zorganizowane niż było kiedykolwiek". - Mówiąc ironicznie, Putin osiągnął to, że dziś Ukraina ma nie tylko poczucie tożsamości narodowej, które miała zawsze, ale również tożsamości państwowej, politycznej. Po drugie Zachód jest o wiele bardziej zwarty, skonsolidowany niż był kiedykolwiek, chociaż celem Putina było rozbicie tego Zachodu. A Rosja staje się coraz bardziej izolowana, marginalizowana, czego przejawem były chociażby głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ - stwierdził dyplomata. Przypomniał, że po stronie Rosji stanęły wówczas jedynie państwa będące "skrajnymi dyktaturami", w tym Białoruś, Korea Północna oraz Erytrea.

Jak dodał, sytuacja, w której wielkie mocarstwo samo siebie marginalizuje na arenie międzynarodowej, "nie ma żadnego precedensu".

Rotfeld: to jedna z tych wojen, które nie mają końca

Prof. Rotfeld stwierdził, że postępowanie rosyjskiego prezydenta jest "irracjonalne i nieprzewidywalne". - Putin będzie gotów do rozmów, gdyby odniósł całkowite zwycięstwo na swoich warunkach albo wtedy, kiedy zostanie pokonany i usunięty i wtedy rozmowy byłyby z innym przywódcą - powiedział. Zaznaczył, że "w Rosji nie ma sytuacji rewolucyjnej, która by zapowiadała, że ruch społeczny doprowadzi do radykalnej zmiany" przywództwa kraju.

- Ta wojna, z którą mamy do czynienia od roku, miała swój początek w 2014 roku. Ma swój przebieg, który był nieoczekiwany i zaskakujący dla wielu społeczeństw, że Ukraińcy będą stawiać taki opór przez cały rok. Ale w moim przekonaniu jest to jedna z tych wojen, które nie będą miały swojego końca w ogóle. Będzie to wojna w jakimś sensie permanentna. Całe pokolenia będą żyć, będą rozejmy i przerwy w prowadzeniu walk, natomiast Ukraina się nigdy nie pogodzi z rosyjskim hegemonizmem, próbą narzucenia Ukrainie ponownie rosyjskiej dominacji. Rosja z kolei jest zdeterminowana, by Ukrainę, jeśli się z tym nie pogodzi, zniszczyć - mówił gość "Jeden na Jeden".

W jego przekonaniu "w tej chwili problem polega na tym, jak ten dylemat rozwiązać w praktyce".

