Andrzej Duda w TVN24: to najważniejsza wizyta prezydenta USA w Polsce po '89 roku

Obecność Joe Bidena w Polsce idzie na cały świat, to ma kluczowe znaczenie dla kształtowania międzynarodowej polityki. To była jedna z najważniejszych wizyt i dla nas kluczowych - powiedział w specjalnym wywiadzie w TVN24 prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, Polska jest członkiem NATO, a prezydent USA podkreśla, że artykuł 5. mówiący o kolektywnej obronie obowiązuje. - To dla mnie ważne - powiedział Duda.

Sobota to drugi dzień wizyty prezydenta USA w Polsce. W południe Joe Biden spotkał się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z Andrzejem Dudą. Po południu amerykański prezydent odwiedził punkt pomocy uchodźcom na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie rozmawiał z uchodźcami i wolontariuszami wydającymi posiłki. Po godzinie 18 w sobotę amerykański przywódca przybył na dziedziniec Zamku Królewskiego, gdzie wygłosił przemówienie. - Mamy święty obowiązek w ramach artykułu 5. bronić każdego członka NATO, każdej piędzi terytorium NATO siłą naszej kolektywnej obrony - mówił Biden.

W sobotę wieczorem Andrzej Duda był gościem Konrada Piaseckiego.

Andrzej Duda w TVN24: to jedna z najważniejszych wizyt od 1989 roku

Pytany o zagrożenie ze strony Rosji wobec państw NATO, Duda odparł: - Nawet gdyby Rosja chciała, to nie ma takiego zaplecza militarnego, by była w stanie dokonać inwazji na jakiekolwiek poważne państwo.

Komentując obecność amerykańskiego przywódcy w Polsce prezydent, Duda stwierdził, że "to była bardzo ważna wizyta". - Jeżeli mówimy o wizytach prezydentów Stanów Zjednoczonych tutaj, u nas, to z całą pewnością po '89 roku to była jedna z wizyt absolutnie najważniejszych i dla nas kluczowych - oświadczył.

Prezydent Duda o słowach Joe Bidena dot. artykułu 5. NATO: to dla mnie ważne TVN24

Zwrócił uwagę, że "dzisiaj prezydent USA odwiedza nas w sytuacji, w sensie międzynarodowym, ale także regionalnym, bardzo trudnej, bo wojna jest za naszą granicą". - Z mojego punktu widzenia to ma fundamentalne znaczenie, bo jesteśmy członkiem NATO, a prezydent USA, najpotężniejszego mocarstwa na świecie, wychodzi i mówi: artykuł 5 obowiązuje. Co to oznacza? My bierzemy na siebie także odpowiedzialność za wasze bezpieczeństwo. I to jest dla mnie ważne. To znaczy, że gdyby tak się stało, że dziś mój kraj zostanie zaatakowany i my staniemy do walki, to możemy liczyć na to, że będą nas wspierały oddziały armii amerykańskiej, najpotężniejszej armii na świecie - mówił Duda.

Prezydent podkreślił, że wizyta Bidena w Polsce była relacjonowana na całym świecie. - To ma kluczowe znaczenie dla kształtowania międzynarodowej polityki i obrazu sytuacji naszego kraju - oznajmił prezydent RP.

Prezydent Duda o wizycie Joe Bidena w Polsce: to z całą pewnością była bardzo ważna wizyta TVN24

Duda o zwiększeniu obecności NATO na wschodniej flance

Został również zapytany o kwestię obecności wojsk sojuszniczych NATO w Polsce i ewentualnych stałych baz NATO. - Proszę pamiętać, że od 2016 roku nie było takiego momentu, żeby kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich nie było w Polsce. Nawet jeżeli ta obecność nazywa się obecnością rotacyjną, to ta rotacja ma charakter stały. Ta obecność powoli się przekształca - jest dzisiaj już dowództwo amerykańskie zlokalizowane w Poznaniu, tam są oficerowie, których rodziny są już tutaj obecne. To się powoli zmienia, sytuacja się powoli kształtuje, a teraz to ogromnie przyspieszyło - powiedział prezydent.

- To można było jasno i wyraźnie usłyszeć choćby na szczycie NATO, kiedy rozmowa była bardzo prosta: trzeba zwiększyć obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance Sojuszu. Trzeba przekształcić profil tej obecności. Dzisiaj mamy wysuniętą wzmocnioną obecność, w Rumunii mamy dopasowaną wysuniętą obecność. To trzeba zmienić w wysuniętą obecność obronną. To przekształcenie ciągnie za sobą zarazem wzmocnienie. I to zarówno pod względem liczby żołnierzy Sojuszu, jak i wzmocnienie sprzętowe - powiedział Duda.

Podkreślił, że podczas sobotnich rozmów z prezydentem USA prosił, by "procesy przygotowania nowoczesnego, nowego wyposażenia defensywnego dla polskiej armii - samolotów F-35, zestawów obrony przeciwrakietowej Patriot, zestawów artylerii rakietowej HIMARS, czołgów Abrams, których 250 ostatnio zakupiliśmy - zostały przyspieszone, by w związku z istniejącą sytuacją naszą armię modernizować jak najszybciej".

Zaznaczył, że "najważniejsza jest jedność". - Pomoc, która jest świadczona, musi być pomocą sojuszniczą, czyli znajdująca akceptację Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc krajów, które do niego należą - tłumaczył prezydent.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE NA TVN24 GO:

Autor:momo/kg

Źródło: TVN24, PAP