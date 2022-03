Prezydent Andrzej Duda o polskich żołnierzach: gdyby była taka konieczność, by stanąć w obronie ojczyzny, walczyliby zażarcie aż do zwycięstwa

Prezydent USA Joe Biden przyleciał z wizytą do Polski. Jak zauważył prezydent Andrzej Duda, przywódca Stanów Zjednoczonych docenił rolę, jaką pełnią polscy żołnierze. - Nie mam żadnych wątpliwości, że (...) gdyby była taka konieczność, by stanąć w obronie ojczyzny, walczyliby zażarcie aż do zwycięstwa - mówił w czasie spotkania z żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce.

Trwa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Przywódca USA spotkał się najpierw z amerykańskimi żołnierzami , a następnie z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Rozmawiali z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zaangażowane są we wspieranie Ukraińców uciekających przed wojną . Po tym Joe Biden odleciał do Warszawy, Andrzej Duda zaś spotkał się na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce z polskimi żołnierzami z 18. Dywizji Zmechanizowanej.

- (Prezydent Biden) z sekretarzem (Antonym) Blinkenem powiedzieli: "polski żołnierz to sprawdzony sojusznik, polski żołnierz to sprawdzony towarzysz broni, polski żołnierz to wiarygodny partner" - relacjonował Duda, dziękując za to żołnierzom.