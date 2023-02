Jaką twarz Biden pokaże w Warszawie? "Życzyłbym sobie wzmocnionego Reagana w trudnym momencie historii"

Co powie Joe Biden w Warszawie?

- Myślę, że to będzie podkreślenie amerykańskiego zaangażowania w obronę Ukrainy , a także amerykańskiego zaangażowania w europejskie bezpieczeństwo, w tym naszego regionu Europy, czyli wschodniej flanki NATO - stwierdził dziennikarz. - Oczekuję, że Biden podkreśli, że Ameryka będzie popierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, by było możliwe obronienie państwa ukraińskiego przed agresją rosyjską - dodał.

Stawiski: życzyłbym sobie wzmocnionego Reagana

Stawiski zaznaczył, że "dzisiaj nie ma racjonalnego przywództwa w Rosji, jest przywództwo neoimperialne, kierujące się własnymi zasadami racjonalności". - Dlatego taka wzmocniona doktryna Reagana: stanowczości, siły. Siła jako odpowiedź na przemoc, bo to są dwie różne kategorie, siła jest kategorią pozytywną. Wzmocnienie bezpieczeństwa zachodniego sojuszu, państw bezpośrednio leżących bliżej Rosji, takich jak Polska, czy przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy po to, by państwo ukraińskie przetrwało, by naród ukraiński mógł decydować sam o własnym losie. Dopiero wtedy będzie można rozmawiać o jakimś porządku europejskim z udziałem czy też bez udziału Rosji pod jakimś nowym kierownictwem państwowym - wyjaśniał dziennikarz na antenie TVN24.