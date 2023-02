Wizyta Bidena w Polsce. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej odpowiada

Prezydent USA Joe Biden będzie przebywał w Polsce od 20 do 22 lutego. O szczegóły wizyty pytany był w środę, w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. - W tym momencie trwają prace przygotowawcze. To, co na ten moment wiemy na pewno, co mogę powiedzieć, to to, że ta wizyta będzie się składała z co najmniej trzech komponentów. To nie znaczy, że nie mogą się pojawić dodatkowe elementy - mówił.