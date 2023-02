Ambasador RP w Ukrainie: Słowa solidarności zapadły w pamięć. Niemniej tutaj toczy się codzienna, bardzo intensywna wojna

Ambasador Polski w Ukrainie: słowa solidarności, poparcia zapadły w pamięć

"Wszyscy lojalnie strzegliśmy w dyskrecji informacji" o wizycie Bidena w Kijowie

Ambasador RP o warunkach do rozpoczęcia rozmów pokojowych

Dodał, że "jeśli nie uda się odepchnąć w pierwszym półroczu Rosjan do międzynarodowo uznawanych granic Ukrainy, to nie powstaną w tym roku warunki do rozpoczęcia rozmów pokojowych i pewnie wtedy wkroczymy w kolejny rok wojny".

Cichocki: nawet jeśli wojna skończy się w tym roku, rosyjskie zagrożenie w ciągu dekady nie zniknie

- Nawet jeśli ta wojna się skończy w tym roku, to musimy sobie zdawać sprawę, że rosyjskie zagrożenie w ciągu najbliższej dekady nie zniknie. A po drugie, będziemy mieli do czynienia z ogromnym wyzwaniem w postaci odbudowania Ukrainy, wyciągnięcia tego państwa z zapaści gospodarczej. To też zajmie niejedną dekadę - ocenił.

Cichocki: to jest nasza wspólna wojna

- Natomiast zostaliśmy, bo my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji (…) reprezentujemy tutaj państwo sąsiednie. Jeśli Ukraina upadnie, to dokąd wyjedziemy? To my jesteśmy wtedy następni. My, Polacy musimy w szczególności dać Ukrainie wszystko to, co zapewni jej skuteczność w obronie przed agresorem - zaznaczył.