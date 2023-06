Zdrowe dziecko urodziło się na parkingu przed przychodnią w Wiśle

Dziewczynka przyszła na świat na parkingu przychodni w Wiśle (województwo śląskie). Ciężarna kobieta liczyła na to, że z lecznicy karetką pojedzie do szpitala, ale nie zdążyła nawet wejść do budynku. Teraz mama i córeczka są w szpitalu w Cieszynie. - Odwiedziłam je w sobotę. Obie czują się bardzo dobrze - mówi Maria Bekiesz-Nowara, szefowa przychodni "Dziechcinka".