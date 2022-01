Wołodymyr Zełenski w Polsce. Rozmowy w Wiśle z Andrzejem Dudą

- Te rozmowy potrwają dzisiaj do bardzo późna, będą różne formaty, częściowo będziemy też w nich uczestniczyli. Chcemy, żeby była pełna i jasna koordynacja działań pomiędzy naszymi państwami - dodał Kumoch.

Soloch: wsparcie Ukrainy to jeden z priorytetów polityki prezydenta Dudy

Wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch podkreślał, że wsparcie Ukrainy to jeden z priorytetów polityki prezydenta Dudy. - Będziemy chcieli poznać perspektywę strony ukraińskiej co do możliwego rozwoju wydarzeń w najbliższych dniach, ale i w dłuższym okresie - dodał.