"Zaraz za radością pojawiła się wątpliwość, czy nie będzie właśnie tak, jak jest teraz"

Na osiemset tysięcy dzieci objętych programem szczepień przeciwko HPV, w pierwszym tygodniu zaszczepionych zostało nieco ponad pięć tysięcy. - Dlaczego tak jest? Myślę, że zabrakło edukacji i to nie takiej, która się powinna dziać teraz, bo teraz to już jest trochę późno, tylko takiej, która powinna być parę miesięcy albo lat wstecz - mówiła w TVN24 doktor Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz z kliniki onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

Skrzypczyk-Ostaszewicz: zabrakło edukacji

- Ja się bardzo ucieszyłam, kiedy te szczepienia weszły, ale zaraz za tą radością pojawiła się wątpliwość, czy nie będzie właśnie tak, jak jest teraz. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć jednoznacznie. Myślę, że zabrakło edukacji i to nie takiej, która się powinna dziać teraz, bo teraz to już jest trochę późno, tylko takiej, która powinna być parę miesięcy albo lat wstecz - powiedziała.

Jako przykład kraju, gdzie poziom wyszczepienia na HPV jest wysoki, przytoczyła Belgię. - Może należałoby wziąć przykład z innych krajów, które szczepią od wielu lat. (...) Belgowie rozwiązali to tak, że wprowadzili szczepienia do szkół. Na początku roku rodzice dzieci są informowani o tym, że szczepienie jest, a jeżeli rodzic się nie zgadza, to ma złożyć pisemne oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność, że to dziecko nie będzie zabezpieczone przed chorobą nowotworową - mówiła.