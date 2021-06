Partia Biedronia rozwiązana. "Coś się kończy, coś zaczyna"

Zgromadzenie ogólne partii Wiosna podjęło decyzję o samorozwiązaniu partii - poinformował sekretarz generalny Wiosny, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Tłumaczył, że "to kolejny etap budowania nowej formacji politycznej w ramach Nowej Lewicy". Decyzja - przekazał poseł Maciej Kopiec - zapadła niejednomyślnie.

