Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Winny jest "Żyd" i "komunista". I jeszcze Niemiec, i Ukrainiec, i uchodźca

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Źródło: PAP/Leszek Szymański
Skrajna prawica jest w Polsce coraz silniejsza. Dlaczego polski antysemityzm po raz kolejny daje o sobie znać? Skąd bierze się niechęć do Ukraińców? Dlaczego wśród naszych "wrogów" nie ma Rosjan? Czy to, co obecnie się dzieje, możemy porównać z tym, co działo się w Niemczech, kiedy Hitler zyskiwał popularność? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania trafiamy na polskie fobie, lęki, złe diagnozy i zaniechania elit politycznych.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Tylko z grudniowych sondaży wynika, że trzy największe partie prawicowe - gdyby po wyborach zawiązały w Polsce koalicję - miałyby miażdżącą przewagę w parlamencie.
  • Politycy prawicy licytują się na to, który będzie bardziej radykalny. Posługują się hasłami antysemickimi, ksenofobicznymi, niejednokrotnie używają języka nienawiści.
  • Grzegorz Braun łączy "Żyda" i "komunistę" w "ideologicznym koktajlu". To połączenie daje mu polityczne profity.
  • Wzrost ksenofobicznych nastrojów w Polsce to efekt zaniechań klasy politycznej. Wciąż nie ma wykształconych mechanizmów, które powstrzymałyby mowę nienawiści w internecie, zwłaszcza na platformach społecznościowych.
  • Jest też sporo analogii między tym, co dziś dzieje się w Polsce, a tym, co działo się w Niemczech, kiedy Hitler zyskiwał popularność - mówią nam eksperci.

Prawica - choć podzielona na trzy obozy - w ciągu mijającego 2025 roku urosła w siłę. Gdyby w grudniu odbyły się wybory parlamentarne, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna konkurowałaby z Konfederacją Sławomira Mentzena o miano trzeciego obozu politycznego w Polsce. Gdyby wszystkie trzy partie prawicowe (razem z PiS-em) zawiązały koalicję i objęły stery rządów, miałyby miażdżącą przewagę nad liberałami, partiami centrowymi czy lewicowymi (te - według niektórych ostatnich sondaży - do Sejmu mogłyby w ogóle nie wejść).

Aktualnie czytasz: Winny jest "Żyd" i "komunista". I jeszcze Niemiec, i Ukrainiec, i uchodźca

Zły Żyd, Niemiec i Ukrainiec

"Polska brunatnieje". Czy taka teza jest uzasadniona?

Spójrzmy na mijający rok, w którym brunatność zyskiwała na sile wraz z kampanią prezydencką, a wygrane przez Karola Nawrockiego wybory prezydenckie jakby stały się dla niej trampoliną. Już wyniki pierwszej tury umocniły na scenie politycznej pozycję Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna, którzy dostali poparcie, o jakim jeszcze kilka lat temu mogli jedynie pomarzyć.

W lipcu Grzegorz Braun stwierdził na antenie Radia Wnet, że mordy rytualne (rzekomo dokonywane przez Żydów) to był fakt, a komory gazowe w Auschwitz - to był "fake" (po tych słowach dziennikarz prowadzący rozmowę przerwał wywiad). Podczas uroczystości upamiętniających zamordowanych w Jedwabnem Braun rozdawał autografy na gaśnicach (nawiązanie do zgaszenia świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku), wraz ze swoimi zwolennikami krzyczał: "tu jest Polska a nie Polin" (nazwa Polski po hebrajsku i w języku jidysz), a także: "śmierć wrogom ojczyzny". Potem zaś, po skończonych uroczystościach (zakłócanych przez narodowców), zgromadzeni manifestanci nie pozwalali delegacji żydowskiej odjechać, blokowali drogę - aż musiała interweniować policja. Dodajmy, że w ostatnich dniach prezydent Karol Nawrocki odmówił zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim, którą to tradycję zapoczątkował Lech Kaczyński.

fakty 2
Narodowcy zablokowali przejazd rabina (10.07.2025)
Źródło: TVN24

Jedwabne leży na Podlasiu. Na Pomorzu zaś - mocniej niż w innych regionach kraju - do głosu dochodzi narracja antyniemiecka przyprawiona "polityką historyczną". W roli głównej występują tu politycy Prawa i Sprawiedliwości. W lipcu wybuchła awantura wokół wystawy "Nasi chłopcy", zorganizowanej przez Muzeum Gdańska. Przypomnijmy - wystawa została poświęcona tym Pomorzanom, którzy walczyli w czasie drugiej wojny światowej w Wehrmachcie. Tym razem głosy oburzenia płynęły z całej Polski. Ale też i poparcia dla organizatorów wystawy. Czy ci, którzy zostali wcieleni do Wehrmachtu - są "nasi" czy "nie nasi"? I kto ma o tym decydować, określać kryteria, według których będziemy dzielić Polaków na "naszych" i "nie naszych"? Tego właśnie dotyczyła dyskusja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dla "Naszych chłopców" nie ma miejsca w Polsce "prawdziwej"

Dla "Naszych chłopców" nie ma miejsca w Polsce "prawdziwej"

Tomasz Słomczyński
Antysemityzm jako uniwersalny klucz. Tak się robi politykę

Antysemityzm jako uniwersalny klucz. Tak się robi politykę

Piotr Szostak, Justyna Suchecka

A potem, w październiku, we wsi Krokowa na Kaszubach "patrioci" oblali białą i czerwoną farbą stojącą przy kościele tablicę upamiętniającą dawnych właścicieli majątku - Reinholda, Heinricha i Ulricha von Krockow - uzasadniając to faktem, że służyli oni w niemieckim wojsku (również formacji SS), więc sama tablica ma "gloryfikować niemieckich żołnierzy".

W listopadzie posłanka PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk, najpierw na sesji Rady Miasta, a potem przed sopockim magistratem, otoczona kilkudziesięcioosobową grupą oburzonych "patriotów", głośno protestowała przeciwko "regermanizacji" Pomorza. Dowodem owej "regermianizacji" ma być inicjatywa władz miasta zamierzających postawić pomnik zasłużonemu sopockiemu architektowi. Paul Püchmuller był budowniczym wielu sopockich gmachów, kamienic, willi. Sęk w tym, że był Niemcem. Podobnie zresztą jak ogromna większość przedwojennych mieszkańców miasta, które nazywało się wówczas Zoppot. Zgromadzeni przed Urzędem Miasta krzyczeli: "raus stąd!", i były to okrzyki kierowane do "regermanizatorów", obecnych władz kurortu.

Szczególną odmianą narracji antyniemieckiej, w połączeniu z antyuchodźczą, była szeroko komentowana w mediach akcja Ruchu Obrony Granic. Latem Robert Bąkiewicz bronił Polski przed imigrantami, których rzekomo transportowali pod polską granicę niemieccy funkcjonariusze graniczni. Czytaj: "źli" Niemcy podrzucali nam "złych" migrantów. Dość powiedzieć, że dla samego lidera ruchu - z którym jawnie sympatyzuje wielu polityków PiS - cała akcja skończyła się zarzutami karnymi i zakazem zbliżania się do granicy, jaki wydał sąd w związku ze znieważeniem polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej (wyzwał ich między innymi od zdrajców ojczyzny).

"My, proszę pani, żyjemy w dwóch Polskach. I to mnie po prostu przeraża"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"My, proszę pani, żyjemy w dwóch Polskach. I to mnie po prostu przeraża"

Iga Dzieciuchowicz

Kolejna narracja - antyukraińska - jest już niestety stale obecna w polskiej przestrzeni publicznej i pokazuje, jak niewiele zostało z solidarności i wsparcia, które Polacy okazali Ukraińcom po rosyjskiej agresji na początku 2022 roku. Postulaty, żeby ograniczyć albo wstrzymać pomoc dla Ukraińców, są politycznymi hasłami zarówno Konfederacji Mentzena, Korony Brauna, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Przy tej okazji dają się słyszeć głosy sprzeciwiające się obecności Ukraińców w Polsce albo wprost nawołujące do nienawiści wobec nich. Efekt? Jak podała w ostatnich dniach "Gazeta Wyborcza", liczba zarejestrowanych przypadków czynnych napaści na Ukraińców, dokonanych na tle narodowościowym, wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o 66 procent - według danych policji: od 1 stycznia do 31 lipca 2025 roku odnotowano 543 stwierdzone przestępstwa popełnione wobec Ukraińców, motywowane uprzedzeniami na tle narodowościowym.

I tak dalej…

Wróćmy więc do pytania z początku: Czy Polska staje się coraz bardziej brunatna?

Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy i rozbój w sklepie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy i rozbój w sklepie

WARSZAWA

Rubikon przekroczony. Trup w szafie

- Oczywiście, że tak. Ta teza jest jak najbardziej uzasadniona - mówi dr Rafał Pankowski, politolog i socjolog, zastępca redaktora naczelnego magazynu "Nigdy Więcej".

- Z czego to wynika?

- Zacznę od dygresji. Imię i nazwisko Grzegorza Brauna wielokrotnie, przez lata, pojawiało się w Brunatnej Księdze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Zresztą sam Grzegorz Braun się do tego odnosił z pewną satysfakcją.

- Z "pewną satysfakcją"? Czy więc nie została przekroczona pewna granica? Jeszcze niedawno, gdy ktoś kogoś nazywał antysemitą, rasistą czy ksenofobem, to potem się tego wypierał. Mimo że był, to się wypierał: "Nie, nie, ja nie, broń Boże". A teraz można powiedzieć: "Tak, jestem ksenofobem" i ma się z tego tytułu profity polityczne. Nie wiem, czy ta granica została przekroczona w tym roku, ale w tym roku dostrzegam to wyraźniej niż wcześniej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump "mówi jak jest". Ekstremalny język polityki

Donald Trump "mówi jak jest". Ekstremalny język polityki

Michał Sznajder
"Tykająca bomba Braun" właśnie wybuchła

"Tykająca bomba Braun" właśnie wybuchła

Marcin Złotkowski

- Ten Rubikon został przekroczony, na przykład w przypadku negowania istnienia nazistowskich komór gazowych. I wydawałoby się, że w tym punkcie zostało przekroczone przez Brauna pewne narodowe czy nawet ogólnoludzkie tabu, dotyczące szacunku dla pamięci ofiar Holokaustu. Polska to kraj, który w sposób szczególny został doświadczony i wydawałoby się, że pamięć o zbrodniach hitlerowskich właśnie w Polsce decyduje o tym, że będziemy bardzo wrażliwi jako społeczeństwo na przekroczenie tego progu. I wydawałoby się, że po jego przekroczeniu polityka nie czeka na nic innego jak śmierć cywilna, ogólne potępienie. A jednak Brauna to nie dotyczy.

- Okazuje się, że negowanie Holokaustu czy zaprzeczanie temu, co się wydarzyło w obozach koncentracyjnych, przynosi poparcie polityczne. Co się dzieje? Dlaczego tak jest?

- To jest taki mechanizm, który nie jest zupełnie nowy. Mamy do czynienia z tym już od paru lat, ale Braun ewidentnie wyciąga wnioski z tego, jak ten mechanizm działa.

OGLĄDAJ: Mentzen plus Braun. Co to mówi o Polsce?
Posłowie Konfederacji w Pałacu Prezydenckim

Mentzen plus Braun. Co to mówi o Polsce?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Na fakt, że antysemityzm i - szerzej - nastroje ksenofobiczne to w Polsce wciąż swoisty "trup w szafie", który jest wyciągany przez polityków prawicy, zwraca uwagę również Przemysław Witkowski, zastępca dyrektora w Instytucie Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza.

- Wcześniej radykalne prawicowe partie też miały swoich wyborców - mówi Witkowski. - To zjawisko było obecne zawsze, zostało na jakiś czas "przykryte" przez Prawo i Sprawiedliwość. Ta partia miała różne odgałęzienia, również radykalne. Wyborcy Ligi Polskich Rodzin czy Samoobrony nie zniknęli. Głosowali na PiS, bo woleli głosować na dużą partię, która zasadniczo może nie realizuje ich wszystkich fantazji o życiu i świecie, ale jakieś tam istotne dla nich sprawy "dowiezie".

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Konkret24. "Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi
"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi
KONKRET24
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
Zobowiązują się przekazać dwa miliardy na pomoc dla ONZ. Dotąd cięli wydatki
Świat
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Rolnicy wyjadą na ulice. Mapa miejsc, gdzie będą protestować
Polska
imageTitle
Młody Polak bohaterem we Włoszech. "Znakomity"
EUROSPORT
46 min
pc
"Brudna gra" na Lewicy? "Prawda należy się wyborcom"
Kultura polityczna
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
BIZNES
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
METEO
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
WARSZAWA
Paweł Kowal
Kowal o rozmowach na Florydzie. "Dla nas efekt jest jeden"
Polska
imageTitle
Upadł i złapał się za kolano. Kibice z niepokojem czekają na komunikat
EUROSPORT
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Po dwóch latach przerwy AfD zaproszone na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa
Świat
imageTitle
Pożar w domu legendy wyścigów. Nie żyje ojciec kierowcy
EUROSPORT
Sypnęło w miejscowości Korsze na Mazurach
Śnieżyce na waszych zdjęciach. "Nadal sypie"
METEO
platfiorma wiertnicza zatoka gwinejska afryka shutterstock_680938996
Koniec koszmaru uprowadzonego polskiego marynarza
Świat
Auto zderzyło się z ciężarówką
Śmiertelny wypadek na ekspresówce. Auto zderzyło się z ciężarówką
Białystok
Protesty w Iranie przeciwko wysokiej inflacji
Ceny szybują, handlarze zamykają sklepy. Prezydent zabrał głos
BIZNES
FBI aresztowało mężczyznę podejrzanego o podłożenie bomb w przededniu zamieszek na Kapitolu
Podłożył bomby, bo "coś w nim pękło"
Świat
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"
Marcin Złotkowski
Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
IMGW ostrzega. Tam od rana sypie śnieg i silnie wieje
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chętnie bym go zwolnił
BIZNES
imageTitle
Nagrodzony za powrót po dyskwalifikacji. Jego rodak kpi
EUROSPORT
Zniszczenia po rosyjskim ataku w Kijowie
"To jest najgorsze dla Ukrainy"
Polska
imageTitle
Takiego Stocha chce się oglądać częściej. "To jest super"
EUROSPORT
19 0845 podcast polityczny-0006
"Podcast polityczny". Zadaj pytania Arlecie Zalewskiej i Konradowi Piaseckiemu
Polska
Trump i Maduro
CNN: to CIA uderzyło w port w Wenezueli
Świat
George Clooney w 2023 roku
Clooney i jego bliscy otrzymali obywatelstwo francuskie
Świat
Śnieg w Poznaniu
Porozumienie z górnikami, niebezpieczna pogoda, spotkanie ministrów z prezydentem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Górnicy opuszczają Kopalnię Węgla Kamiennego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
METEO
imageTitle
Dwa magiczne skoki Prevca. "Zaskakująco łatwy triumf"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica