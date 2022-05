Adam Małysz przygotowany do Wings for Life. Będzie gonił zawodników samochodem

Kolejna edycja Światowego Biegu Wings for Life (Wings for Life World Run) rozpocznie się w niedzielę o godzinie 13. Biegacze z całego świata znów ruszą w trasę, na której będzie ich gonić meta. Samochód pościgowy poprowadzi po raz kolejny Adam Małysz. Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na badania mające na celu znalezienie sposobu leczenia urazów rdzenia kręgowego.

Małysz: to nie jest typowy maraton

- To nie jest typowy maraton czy ultramaraton, dlatego że meta ich goni. To nie jest tak, że oni lecą do pewnego momentu i tam jest stop, tylko muszą uciekać przed tą metą, która cały czas jest za nimi. To są wyzwania - opowiadał.