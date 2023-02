Czarnek się broni i atakuje. Willa plus, burza w Sejmie i wniosek o odwołanie ministra

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS . Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.

Dziemianowicz-Bąk chce "odwołania człowieka, który zabiera dzieciom, żeby dać kolegom"

Szumilas: jak możecie popatrzeć w oczy ludziom?

Czarnek: nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną miarą

- Od tygodnia trwa festiwal nienawiści, chamstwa, hejtu - ocenił Czarnek. Przekonywał, że ten "hejt" wycelowany jest "przeciwko zarządom organizacji pozarządowych, które od lat wykonują znakomitą pracę edukacyjną". - Z tego miejsca chcę bardzo serdecznie państwa przeprosić, zarządy czterdziestu kilku organizacji hejtowane niemiłosiernie. Szanowni państwo, bardzo was przepraszamy. Będziemy dalej budować społeczeństwo obywatelskie i prosimy państwa o to, żebyście dalej z nami byli - mówił minister. Z kolei zwracając się do posłów opozycji powiedział: - Nie macie prawa mierzyć nas swoją brudną, nieuczciwą miarą. Nie wszyscy są tacy jak wy.

Czarnek: każda fundacja dostarczyła dodatkowe dokumenty weryfikujące ich wniosek

Suchecka-Jadczak o słowach ministra

Dziennikarka zauważyła, że niektóre z umów już zostały aneksowane, wymieniając przy tym założoną przez Michała Dworczyka fundację Wolność i Demokracja, która - jak mówiła - zmieniła nieruchomości, które miała zakupić. - To znaczy, program był tak źle napisany, że nie było szans, żeby do końca roku dopełnić formalności - wyjaśniła. - Więc te umowy zostały już aneksowane, a organizacje pozarządowe mają czas do końca 2023 roku, żeby wydać te pieniądze. Z tego, co powiedział minister, wynika, że niektóre z nich chcą aneksować te umowy, więc zakładam, że dobrowolnie się zgłosiły i dla przykładu, dla całej reszty, chcą to pokazać. Ale które? Tego już pan minister nie powiedział, czy będzie namawiał do tego wszystkie organizacje. Tego również nie wiemy - zauważyła. Suchecka-Jadczak dodała, że nawet jeśli niektóre z organizacji wpiszą zakres 15 lat, "to nadal nie jest historia o tym, że nie będą mogły na tych miejscach zarabiać". - Przede wszystkim, to dalej będą miejsca, które będą im służyć w czasie, kiedy inne organizacje - dziesiątki, jeśli nie setki organizacji w Polsce - nie mają swoich siedzib, wynajmują - zaznaczyła.