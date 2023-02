Sondaż w sprawie Czarnka. Kamiński: te liczby zrobią wrażenie na Jarosławie Kaczyńskim

PiS okrada Polaków i polską młodzież z przyszłości. To jest prawda, która bardzo mocno dociera do Polaków - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 wicemarszałek Senatu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL Michał Kamiński, odnosząc się do spraw dotacji dla organizacji bliskich partii rządzącej. Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski stwierdził, że sprawy takie jak willa plus to są punkty, które mogą, "kamyczek po kamyczku" przyczynić się do spadku poparcia dla rządzącej partii.

68 procent Polaków jest zdania, że - w związku z aferą willa plus - Przemysław Czarnek powinien podać się do dymisji - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania jest 20 procent respondentów. 12 procent ankietowanych odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Kamiński: te liczby zrobią wrażenie na Jarosławie Kaczyńskim

Wyniki sondażu komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski oraz wicemarszałek Senatu z ramienia Koalicji Polskiej-PSL Michał Kamiński.

- Myślę, że te liczby zrobią wrażenie na Jarosławie Kaczyńskim, zwłaszcza jak je porówna do innego publikowanego przez państwa dzisiaj sondażu, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj 28 procent (poparcia), czyli 16 procent mniej niż miało w wyborach (parlamentarnych, w 2019 roku - red.) - mówił Kamiński, nawiązując do innego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, w którym Koalicja Obywatelska znalazła się na czele z poparciem 29 procent ankietowanych, a 28 procent deklaruje, że zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę.

- 16 procent mniej Polaków chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość, 68 procent Polaków żąda dymisji ministra edukacji narodowej, które rządy można podsumować bardzo krótko - po co dzieci uczyć, lepiej się utuczyć. Oczywiście nie chodzi tu o utuczenie się kaloriami, tylko o utuczenie się pieniędzmi z fundacji - mówił dalej Kamiński.

Kamiński: PiS okrada Polaków i polską młodzież z przyszłości

Kamiński stwierdził, że "istnieje taki zakres tematów, na które elektorat PiS - coraz mniej - ale jest zaimpregnowany". - Ale dzieci ma prawie każdy. Jeśli nie ma ich bezpośrednio, to ma osoby z najbliższej rodziny, które są związane z edukacją. Mówiąc najogólniej - i to jest prawda, która bardzo mocno dociera do Polaków - PiS okrada Polaków i polską młodzież z przyszłości - stwierdził wicemarszałek Senatu.

- Ludzie wiedzą, że te pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na polską młodzież, na edukację, na wyrównywanie szans, są przeznaczone na kolegów pana ministra - dodał Michał Kamiński.

Jackowski o sprawach, które mogą przyczynić się do spadku notowań PiS

Senator Jackowski, pytany jak wyniki sondażu dotyczącego Przemysława Czarnka mogą wpłynąć na jego pozycję w rządzie, powiedział, że to zależy od tego, jak podejdzie do tego kierownictwo PiS.

- Do tej pory kierownictwo PiS podchodziło do tego tak, że w sumie jest to sprawa, którą wyborcy PiS-u nie żyją, więc ona nie ma większego znaczenia z punktu widzenia socjotechnicznego i kryzysu wizerunkowego - mówił. Dodał jednak, że ostatnie wypowiedzi ministra Czarnka pokazują, że "jednak jest próba jakiegoś ratowania tej sytuacji".

Jak stwierdził, sprawy takie jak willa plus to są punkty, które mogą, "kamyczek po kamyczku" przyczynić się do spadku poparcia dla rządzącej partii.

Willa plus

Dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak opisali, jak pieniądze z funduszu szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Domy na warszawskim Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i "domkiem pszczelarza", to tylko niektóre z nieruchomości, których zakup z publicznych pieniędzy sfinansował Czarnek.

Dziennikarze ustalili też, że szereg wniosków na pierwszym etapie konkursu otrzymało negatywną ocenę komisji konkursowej.

