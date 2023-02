"Willa plus". Posłanki opozycji: 29 organizacji nie powinno było dostać pieniędzy, przelewy już wpłynęły

Z 46 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z ministerstwa edukacji, 29 organizacji miało opinię negatywną komisji. 29 organizacji nie powinno było dostać pieniędzy, ale pan minister zadecydował inaczej - powiedziała na konferencji w Sejmie Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Posłanka Katarzyna Lubnauer dodała, że resort przekazał im, iż środki wpłynęły już na konta fundacji.

Dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak opisali, jak pieniądze z funduszu szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Domy na warszawskim Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i "domkiem pszczelarza" to tylko niektóre z 12 nieruchomości, których zakup z publicznych pieniędzy sfinansował Czarnek.

Dziennikarze ustalili też, że szereg wniosków na pierwszym etapie konkursu otrzymało negatywną ocenę komisji konkursowej.

"Z 46 organizacji, które otrzymały dofinansowanie, 29 organizacji miało opinię negatywną"

O kontrolach w tej sprawie mówiły na konferencji w Sejmie posłanki Koalicji Obywatelskiej Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer.

- Dzisiaj pan premier mówił o przejrzystości i jawności tego konkursu. Postanowiłyśmy zbadać, jak wyglądają wnioski i jak wygląda jawność i przejrzystość tego konkursu i na jakiej podstawie pan minister Czarnek podejmował decyzje dotyczące przekazania milionów dotacji dla organizacji pozarządowych związanych z PiS-em - powiedziała Szumilas.

Przypomniała tu, że dofinansowanie w ramach tego konkursu otrzymało 46 organizacji pozarządowych. - Zrobiliśmy zestawienie tych organizacji, które otrzymały [dofinansowanie - przyp. red.], przejrzałyśmy protokoły posiedzeń komisji, które oceniały wnioski. Na różowo macie państwo informację o tym, jakie organizacje otrzymały opinię negatywną, a na zielono - opinię pozytywną. Widać, że kartka właściwie jest w całości różowa - opisała.

Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer na konferencji w Sejmie TVN24

- Z tych 46 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z ministerstwa edukacji, 29 organizacji miało opinię negatywną komisji oceniającej wnioski. 29 organizacji nie powinno było dostać pieniędzy, ale pan minister zadecydował inaczej. On zdecydował, że te miliony tym organizacjom się należą. Komisję konkursową wybierał pan minister Czarnek. Członkowie komisji konkursowej to byli jego ludzie. I jego ludzie ocenili, że te wnioski nie nadają się do realizacji - zwracała uwagę.

- Sprawdziliśmy też te dwanaście willi, które są teraz tak głośne w tej chwili. Na dwanaście willi dziewięć otrzymało negatywną ocenę komisji powołanej przez pana ministra Czarnka. Mimo tych negatywnych opinii pan minister Czarnek przyznał tym organizacjom pieniądze na zakup tych wilii - zaznaczyła. - Pan minister miał wybór. Ale on nie chciał wyboru. On już miał w głowie ułożone, kto te pieniądze powinien dostać i bez względu na ocenę komisji konkursowej, bez względu na fakty, postanowił dać pieniądze tym organizacjom, które są najbliżej jego sercu, ponieważ są związane z politykami PiS-u - podsumowała.

Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer na konferencji w Sejmie TVN24

"Ministerstwo powiedziało nam, że środki już wpłynęły na konta tych fundacji"

Lubnauer uściślała, że negatywne opinie, na protokołach z 3 listopada, otrzymały między innymi wnioski w sprawie Fundacji Dumni z Elbląga oraz Fundacji Polska Wielki Projekt. Pierwsza z nich, jak mówiła, zakupiła willę, a druga - otrzymała największe dofinansowanie w wysokości pięciu milionów złotych.

- Można powiedzieć, że może te fundacje wykonały duży wysiłek i uzupełniły te wnioski tak, że one stały się pozytywne. Ale przypomnijmy, kiedy został ogłoszony wynik konkursu. 4 listopada. Czyli 3 listopada był protokół komisji o negatywnej ocenie, a 4 listopada decyzja ostateczna, że dostają pieniądze - opisała.

Lubnauer poinformowała, że w sprawie Fundacji na Rzecz Spraw Wspólnych Megafon (która na nowy lokal dostała aż 4,5 miliona złotych) zostanie przygotowany wniosek do prokuratury.

Lubnauer: 3 listopada był protokół komisji o negatywnej ocenie, a 4 listopada decyzja ostateczna, że dostają pieniądze TVN24

- Chciałam powiedzieć jeszcze jedną złą wiadomość. Ministerstwo powiedziało nam, że środki już wpłynęły na konta tych fundacji, że w tym tygodniu ostatnie środki już wpłynęły. W związku z tym, nawet jeśli te fundacje nie zrealizowały jeszcze zakupu nieruchomości, to pieniądze są już na ich kontach. Państwa środki są wydawane w taki sposób przez ministra Czarnka. Moim zdaniem jest to na pewno niemoralne. A jeśli chodzi o legalność, to ma to stwierdzić prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Przygotujemy te wnioski i w najbliższym czasie zostaną złożone - zapowiedziała.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw//now

Źródło: TVN24