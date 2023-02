Willa we Włocławku dla organizacji powiązanej z politykami PiS

Kolejna willa, kolejna organizacja i te same wątpliwości. Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało 735 tysięcy złotych na zakup nieruchomości we Włocławku.

Prezesem ProBiznesu jest Daniel Nowak. Jego żona Magdalena Nowak to dyrektorka biura poselskiego Anny Gembickiej. Ta posłanka PiS z Włocławka obecnie jest też wiceministrem rolnictwa. Z kolei jej mąż Szymon Dziubicki do niedawna pracował w kancelarii premiera, będąc zaufanym człowiekiem Mateusza Morawieckiego .

MEiN: nie oceniał ofert. Z dokumentów wynika co innego

- Rozporządzenie, w którym jest lista ekspertów, to nie jest pierwszy lepszy komunikat ministerstwa czy wpis na Facebooku. To jest obowiązujący dokument, do którego odnoszą się nie tylko media, ale też organizacje pozarządowe, które startują w tym konkursie aż wreszcie obywatele i obywatelki – zwraca uwagę Justyna Suchecka. – Przykład z Włocławka jest najlepszym podsumowaniem, jakie wątpliwości budzi ten konkurs – dodaje.

"Cel był prosty: dać majątek swoim"

Willa plus. Czarnek do dymisji?