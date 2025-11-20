Willa plus na sprzedaż. Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury

Nowacka o willi plus na sprzedaż: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury Źródło: TVN24

Jeden z budynków sfinansowanych z firmowanego przez Przemysława Czarnka programu willa plus właśnie trafił na sprzedaż - ustalili reporterzy tvn24.pl. Nieruchomość - kupiona przez Lokalną Organizację Turystyczną "Inte-gra" - została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od ceny zakupu.

Na zakup dworku ministerstwo przyznało Lokalnej Organizacji Turystycznej 918 tysięcy złotych oraz dodatkowe 82 tysiące na wyposażenie. Organizacja wystawiła teraz budynek na sprzedaż za 2,87 miliona złotych.

Kilka miesięcy wcześniej ministerstwo edukacji zapowiedziało, że wystąpi o zwrot przekazanej dotacji. Niemal stuletni dworek funkcjonuje od pewnego czasu jako tak zwany escape room (ceny biletów od 190 zł do 300 zł), choć warunkiem udziału w konkursie ministra Czarnka było prowadzenie "działalności o charakterze niekomercyjnym".

Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury

Do sprawy odniosła się na sejmowych korytarzach ministra edukacji Barbara Nowacka. - Jest to skandaliczna historia od samego początku. Nieprawidłowości przy willi plus przecież były bardzo głośne w 2022 roku - sposób wydawania tych pieniędzy, przeznaczenie. A teraz widać, jakie to było wielkie oszustwo - powiedziała.

- Czy naprawdę escape room, gdzie wejście kosztuje ponad 100 złotych od osoby, to jest działalność edukacyjna? Na to mają iść pieniądze publiczne, żeby ktoś miał własny biznes? My w ministerstwie podchodzimy do tej sprawy wyjątkowo poważnie - mówiła.

Nowacka zaznaczyła, że działania MEN "prowadzone są od kwietnia". - 4 listopada złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury, bo wtedy dowiedzieliśmy się o tej próbie sprzedaży willi plus - powiedziała.

Podkreśliła, że "każdy, kto będzie tę nieruchomość chciał kupić, będzie miał wpisane przecież w hipotekę nieruchomości, że jest to nieruchomość, na której ciążą zobowiązania związane z willą plus"

- Będziemy domagali się zwrotu środków zainwestowanych z budżetu państwa w tę nieruchomość - mówiła Nowacka.

Odnosząc się do kwestii prowadzonej w budynku działalności komercyjnej, powiedziała, że "z perspektywy Ministerstwa Edukacji możliwości kontrolne są na swój sposób ograniczone". - To znaczy, my możemy sprawdzać, czy tam faktycznie odbywa się działalność edukacyjna, czy to jest przystosowane do działalności edukacyjnej. I tu żeśmy złożyli zawiadomienia do prokuratury. Tam jest w ogóle wiele nieprawidłowości. Beneficjent tego programu zakupił kosztowny sprzęt od firmy, w której był współwłaścicielem - dodała.

- I my będziemy domagać się, natomiast tu są niestety procedury prawne, całkowitego zwrotu środków, które zostały przeznaczone z budżetu państwa - zaznaczyła.

Mówiła, że sprawę willi plus prowadzi też CBA. - Czekamy na końcowy raport CBA z ich działalności. Myślę, że będzie też lada dzień. I my te pieniądze po prostu odzyskamy - dodała.

