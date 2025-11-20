Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Willa plus na sprzedaż. Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury

Barbara Nowacka
Nowacka o willi plus na sprzedaż: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury
Źródło: TVN24
4 listopada złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury, bo wtedy dowiedzieliśmy się o tej próbie sprzedaży willi plus - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. - Będziemy domagali się zwrotu środków zainwestowanych z budżetu państwa w tę nieruchomość - podkreślała.

Jeden z budynków sfinansowanych z firmowanego przez Przemysława Czarnka programu willa plus właśnie trafił na sprzedaż - ustalili reporterzy tvn24.pl. Nieruchomość - kupiona przez Lokalną Organizację Turystyczną "Inte-gra" - została wystawiona na sprzedaż za kwotę ponad trzykrotnie wyższą od ceny zakupu.

Na zakup dworku ministerstwo przyznało Lokalnej Organizacji Turystycznej 918 tysięcy złotych oraz dodatkowe 82 tysiące na wyposażenie. Organizacja wystawiła teraz budynek na sprzedaż za 2,87 miliona złotych.

Kilka miesięcy wcześniej ministerstwo edukacji zapowiedziało, że wystąpi o zwrot przekazanej dotacji. Niemal stuletni dworek funkcjonuje od pewnego czasu jako tak zwany escape room (ceny biletów od 190 zł do 300 zł), choć warunkiem udziału w konkursie ministra Czarnka było prowadzenie "działalności o charakterze niekomercyjnym".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Willa plus na sprzedaż, strach przed Faragem, kobiety o bezdzietności. Już jutro w TVN24+

Willa plus na sprzedaż, strach przed Faragem, kobiety o bezdzietności. Już jutro w TVN24+

Siedem kluczowych faktów o programie Przemysława Czarnka

Siedem kluczowych faktów o programie Przemysława Czarnka

Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury

Do sprawy odniosła się na sejmowych korytarzach ministra edukacji Barbara Nowacka. - Jest to skandaliczna historia od samego początku. Nieprawidłowości przy willi plus przecież były bardzo głośne w 2022 roku - sposób wydawania tych pieniędzy, przeznaczenie. A teraz widać, jakie to było wielkie oszustwo - powiedziała.

- Czy naprawdę escape room, gdzie wejście kosztuje ponad 100 złotych od osoby, to jest działalność edukacyjna? Na to mają iść pieniądze publiczne, żeby ktoś miał własny biznes? My w ministerstwie podchodzimy do tej sprawy wyjątkowo poważnie - mówiła.

Wjazd na teren dworku w Jadwisinie
Wjazd na teren dworku w Jadwisinie
Źródło: TVN24+

Nowacka zaznaczyła, że działania MEN "prowadzone są od kwietnia". - 4 listopada złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury, bo wtedy dowiedzieliśmy się o tej próbie sprzedaży willi plus - powiedziała.

Podkreśliła, że "każdy, kto będzie tę nieruchomość chciał kupić, będzie miał wpisane przecież w hipotekę nieruchomości, że jest to nieruchomość, na której ciążą zobowiązania związane z willą plus"

- Będziemy domagali się zwrotu środków zainwestowanych z budżetu państwa w tę nieruchomość - mówiła Nowacka.

Odnosząc się do kwestii prowadzonej w budynku działalności komercyjnej, powiedziała, że "z perspektywy Ministerstwa Edukacji możliwości kontrolne są na swój sposób ograniczone". - To znaczy, my możemy sprawdzać, czy tam faktycznie odbywa się działalność edukacyjna, czy to jest przystosowane do działalności edukacyjnej. I tu żeśmy złożyli zawiadomienia do prokuratury. Tam jest w ogóle wiele nieprawidłowości. Beneficjent tego programu zakupił kosztowny sprzęt od firmy, w której był współwłaścicielem - dodała.

- I my będziemy domagać się, natomiast tu są niestety procedury prawne, całkowitego zwrotu środków, które zostały przeznaczone z budżetu państwa - zaznaczyła.

Mówiła, że sprawę willi plus prowadzi też CBA. - Czekamy na końcowy raport CBA z ich działalności. Myślę, że będzie też lada dzień. I my te pieniądze po prostu odzyskamy - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
willa plusMinisterstwo Edukacji NarodowejBarbara Nowacka
Czytaj także:
imageTitle
"Robi mi się niedobrze". Nagle przerwał karierę
Najnowsze
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
BIZNES
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec wywołał oburzenie. Wypowiedź "niefortunna i arogancka"
Świat
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Interwencja w domu, dwóch policjantów i strażak ranni
Rzeszów
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
WARSZAWA
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
WARSZAWA
imageTitle
Nowy kontrakt Urbana? "Przekonał mnie"
EUROSPORT
Michał Kot
Oto zwycięzca 14. edycji programu "Top Model"
Kultura i styl
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
BIZNES
Były kierownik schroniska w Kościerzynie prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami(zdjęcie ilustracyjne)
Kopał psa po całym ciele, nie karmił, nie poił
Białystok
Mika, kolej, dywersja
Jest nota o wydanie podejrzewanych o dywersję
Polska
shutterstock_2177693401
Przełom w dializoterapii? "Może to zrobić nawet internista"
Anna Bielecka
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w skokach narciarskich na kanałach i platformach Warner Bros. Discovery
Najnowsze
Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku
Putin: można żyć 150 lat, ale po co?
Świat
Krzysztof Krajewski
Napaść na ambasadora Polski w Rosji
Polska
Zderzenie pociągów w Czechach
Jak doszło do zderzenia pociągów w Czechach. Wstępne ustalenia
Świat
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Alice Guo
Była burmistrz skazana na dożywocie za handel ludźmi
Martyna Nowosielska-Krassowska
Pieszy zginął na miejscu
Zginął pieszy potrącony przez dwie ciężarówki
Lublin
imageTitle
Jeden rzut, sekundy do końca i szaleństwo
EUROSPORT
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Polska
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali sześciu policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Mężczyzna został aresztowany
Nękał wiadomościami i głosówkami, grozi mu wieloletnie więzienie
Rzeszów
protest slowacja 17.11
Pisała kredą antyrządowe hasła na ulicy. Po donosie ukarano kobietę
Świat
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
BIZNES
imageTitle
Ostatni taki mistrz. Nie żyje legenda biegów
EUROSPORT
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca
Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica