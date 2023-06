Willa plus. Ministerstwo edukacji: mamy zaplanowane wizje lokalne u każdego z beneficjentów programu

Ministerstwo Edukacji i Nauki jeszcze w 2023 roku ma zaplanowane wizje lokalne u każdego z beneficjentów tak zwanego programu willa plus - przekazała TVN24 rzeczniczka resortu pytana o ewentualne kontrole po tym, jak swoją, poselską, w dotowanej posiadłości Fundacji "Dumni z Elbląga" przeprowadziła Monika Falej (Lewica). Według posłanki w nieruchomości zamieszkał prezes fundacji Kamil Nowak wraz z rodziną.

Fundacja "Dumni z Elbląga" za ponad 2 miliony złotych dotacji od ministra edukacji z programu nazywanego willa plus kupiła posiadłość w Karczowiskach Górnych. Z dwoma domami, wiatą na trzy auta, garażem, domkiem pszczelarza, stawami i lasem.

Według posłanki Lewicy Moniki Falej, która przeprowadziła 22 czerwca kontrolę poselską w nieruchomości, zamieszkał w niej prezes fundacji Kamil Nowak wraz z rodziną. To dobry znajomy Krzysztofa Szczuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji i kierownika Akademii Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka i Piotr Szostak opisali sprawę i pokazali nagrania z kontroli.

MEiN: mamy zaplanowane wizje lokalne

W przesłanej odpowiedzi rzeczniczka prasowa Adrianna Całus-Polak poinformowała, że "beneficjenci programu mają czas na realizację zakupu nieruchomości, dostosowania budynku lub zakupu wyposażenia do końca 2023 roku".

"Dopiero po upływie tego czasu zasadna jest kontrola jego realizacji, po złożeniu przez beneficjenta sprawozdania. Ponadto, aby wspierać beneficjentów w prawidłowej i terminowej realizacji zadań i aby weryfikować stopień przygotowania do prowadzenia działalności edukacyjnej w roku 2024, MEiN jeszcze w 2023 ma zaplanowane wizje lokalne u każdego z beneficjentów" - dodała.

Willa plus

Na początku roku dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.