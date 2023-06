Raport NIK o willi plus. "Nie dosyć, że bałagan, to nielegalne działanie. Chodziło tylko o to, żeby nachapali się swoi"

Mamy do czynienia z nierzetelnym działaniem, czy nawet tak jak określił to NIK, z nielegalnym działaniem - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka KO Katarzyna Lubnauer, odnosząc się do raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat dotacji z resortu edukacji i nauki. Senator niezależny i były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski oceniał, że w tej kwestii "prokuratura powinna działać z urzędu".

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że minister edukacji i nauki nielegalnie przyznał 6 milionów złotych w programie, który nazwaliśmy willa plus. W konkursach grantowych rozdzielał pieniądze "nierzetelnie", organizacjom nieuprawnionym do udziału w konkursach, fundacjom bez doświadczenia, mimo konfliktu interesów i negatywnych ocen ekspertów, których sam powołał.

Sprawę, w ramach kolejnej odsłony cyklu "Willa plus" opisali w tvn24.pl Justyna Suchecka i Piotr Szostak.

Lubnauer: nie dosyć, że był bałagan, to nielegalne działanie

O sprawie mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i były prezes Najwyższej Izby Kontroli, a obecnie senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

Lubnauer przyznała, że wyniki kontroli ją "nie zaskoczyły". - Ponieważ one częściowo pochodzą z tego, co my same raportowałyśmy z Krystyną Szumilas do NIK-u. Bo zgłosiłyśmy sprawę z prośbą o kontrolę i NIK od razu zresztą zabezpieczył dokumenty - wyjaśniała.

Jej zdaniem "tam jest więcej nieprawidłowości". - Tam jest niedawanie dotacji tym podmiotom, które miały pozytywne opinie ze strony ekspertów, danie tym, które miały negatywne opinie - mówiła. Jak stwierdziła posłanka, "nie dosyć, że był bałagan, to nielegalne działanie i chodziło tylko o to, żeby nachapali się swoi".

Jak oceniła, "mamy potwierdzenie w analizach NIK dotyczące bardzo wielu przypadków, kiedy mamy do czynienia z nierzetelnym działaniem, czy nawet tak jak określił to NIK, z nielegalnym działaniem".

Kwiatkowski: mamy potrzebę oceny w wymiarze prawno-karnym zachowania ministra

Kwiatkowski pytany, czy sprawa dotacji to sprawa dla prokuratury, ocenił, że "bezwzględnie tak".

- Co de facto NIK stwierdził, przekładając to z języka kontrolnego na prosty język? Świadomie złamano przepisy prawa w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W tym konkretnym przypadku, mimo tego że urzędnicy - a też z tego, co wiem, również minister - wiedzieli, że dany podmiot tych pieniędzy nie powinien otrzymać, bo nie spełnia kryteriów opisanych w samym postępowaniu konkursowym, te pieniądze dostał - wskazywał.

Kwiatkowski: mamy potrzebę oceny w wymiarze prawno-karnym zachowania ministra TVN24

- Tutaj nie mam żadnej wątpliwości, że mamy potrzebę oceny w wymiarze prawno-karnym zachowania ministra i tych osób, które współpodejmowały (decyzje – przyp. red.) - mówił dalej. Podkreślił, że chodzi mu o artykuł 231 Kodeksu karnego.

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 sprzedajność pełniącego funkcję publiczną.

Zdaniem senatora, "prokuratura powinna działać z urzędu", ponieważ "raporty NIK-u są jawne". - Zakładam, że jutro prokuratura wyda komunikat, że wszczęła postępowanie w tej sprawie, bo taka jest naturalna konsekwencja tego, co stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli - dodał. Mówił również, że widzi tutaj powód do podjęcia czynności przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Kwiatkowski, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kab

Źródło: TVN24