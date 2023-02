Premier dziękuje Czarnkowi za "uczciwe kryteria". Terlecki: To oczywiste. Albo ktoś służy Polsce, albo jej szkodzi

Premier Mateusz Morawiecki "podziękował panu ministrowi" Przemysławowi Czarnkowi za to, że - jak przekonywał - "stara się według bardzo jasnych, transparentnych kryteriów wspomagać różne organizacje pozarządowe". Ryszard Terlecki, szef klubu PiS powiedział, że kryteria doboru organizacji, które otrzymują dotacje "są dosyć oczywiste". - Albo ktoś służy Polsce, albo jej szkodzi - powiedział.

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.