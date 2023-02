Willa plus. "Rzeczpospolita": skład opiniującego zespołu zmieniano dwukrotnie

Dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib.

"Rzeczpospolita" o trzech zarządzeniach w sprawie zespołu ekspertów

Jak zmieniano składy zespołów

Z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że niedługo później zarządzenie zostało zmienione dwukrotnie. Jak czytamy, w zarządzeniu wydanym 28 września zeszłego roku ze składu zespołu doradczego zniknął między innymi dr Jacek Raubo, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert ds. bezpieczeństwa. Zastąpiła go Lidia Szaj-Śliwka, radca prawny z ARMiR. Dziennik zaznaczył, że nie udało się zweryfikować, czy to żona wiceministra MAP Andrzeja Śliwki.

Raubo widniał także na liście ekspertów przekazanej tvn24.pl przez rzeczniczkę MEiN. Po publikacji naszego artykułu przekazał nam jednak: "W odniesieniu się do Państwa materiału na łamach TVN24.pl pragnę podkreślić, że po pojawieniu się rzeczywiście w zarządzeniu MEiN, to finalnie nie wziąłem udziału w pracach komisji oceniającej wnioski, nie uczestniczyłem w żadnych jej spotkaniach i szkoleniach, ani co najważniejsze nie opiniował żadnego z wniosków opisanych w Państwa materiale, a odnoszącym się do wspomnianych kwestii infrastruktury. Nie pobrałem również żadnych gratyfikacji finansowych z racji tego programu odnoszącego się do kwestii infrastrukturalnych".