Dotacje od ministra Czarnka. Prezydent: raz otrzymują takie organizacje, a raz otrzymują inne

To są fundusze, które, jak rozumiem, zawsze były. Były przekazywane do różnych organizacji zawsze. Raz otrzymują takie organizacje, a raz otrzymują inne organizacje - powiedział w Zakopanem prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do sprawy dotacji z publicznych pieniędzy przeznaczanych przez resort Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości dla organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib.

Prezydent Duda o dotacjach od Czarnka

- Wszystkie są organizacjami, jak rozumiem, które kwalifikowały się do tego, by otrzymać pieniądze, no chyba że otrzymała jakaś organizacja, która takich warunków nie spełniała. To jest jakby najważniejsza kwestia. Jeżeli tylko spełniała warunki, żeby otrzymać środki zgodnie z odpowiednimi przepisami, no to cóż - dodał.