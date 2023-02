"Willa plus". Wicepremier Kowalczyk: przejdźmy do innego tematu, mam sporo swoich problemów

Do sprawy przekazywania wysokich dotacji przez resort edukacji fundacjom związanym z PiS odniósł się w TVN24 wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. - Niestety takie są reguły, że jak się dzieli jakieś pieniądze, a nie wszyscy mogą je dostać, to część będzie niezadowolonych - powiedział.

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek PAP/Tomasz Gzell

Kowalczyk: przejdźmy do innego tematu, mam sporo swoich problemów

Do tej kwestii odniósł się w piątek w "Jeden na jeden" wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. - Zawsze jest tak, że przy wyborze kogokolwiek, jeśli jest więcej chętnych beneficjentów niż możliwości finansowych, to ktoś jest zadowolony, ktoś jest niezadowolony. Niestety, takie są reguły, że jak się dzieli jakieś pieniądze, a nie wszyscy mogą dostać, to część będzie niezadowolonych. I tutaj dyskutowanie o tym, kto dostał, kto nie dostał, jest, wydaje mi się, trudne - powiedział.

Wicepremier wielokrotnie powtarzał w "Jeden na jeden" argument o "zadowolonych" i "niezadowolonych" z przyznania przez ministra Czarnka milionowych dotacji.

Henryk Kowalczyk TVN24

Jak dodał, nie zna listy organizacji ani ich powiązań, więc nie będzie ich oceniał. - Mam sporo swoich problemów związanych z rolnictwem, szczególnie intensywne było ostatnie półtora tygodnia - oświadczył.

Apelował też do prowadzącej Agaty Adamek o "przejście do innego tematu". - Naprawdę zaprosiła mnie pani, żeby dyskutować cały czas o rzeczy, o której nie mamy pełnej wiedzy, i o ocenę ministra Czarnka? TVN komentuje i ja nie widzę powodów, żebym ja to komentował w sposób kolejny. Jeżeli po to miałem być (w programie) to czuję się niekompetentny w tym momencie i nie chcę na ten temat dalej dyskutować - dodał.

Henryk Kowalczyk w "Jeden na jeden" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp//now

Źródło: TVN24