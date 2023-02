"Willa plus". "Ordynarny skok na kasę?". Bielan odpowiada

Jeśli chodzi o Fundację Polska Wielki Projekt, trudno nazwać ten podmiot fundacją-krzakiem utworzoną tylko po to, żeby chwycić jakąś nieruchomość - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bielan, europoseł PiS, prezes Partii Republikańskiej. Odniósł się w ten sposób do dotacji przyznawanych przez resort Przemysława Czarnka organizacjom zbliżonym do PiS, na zakup nieruchomości. Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że jest dziennikarzem, którzy waży słowa, ale w jego ocenie to "ordynarny skok na kasę". - To jest gruba przesada - odparł Bielan.

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Domy na warszawskim Mokotowie i Ursynowie, lokal w zabytkowej kamienicy oraz działka z dwoma stawami, własnym lasem i "domkiem pszczelarza" to tylko niektóre z 12 nieruchomości, których zakup z publicznych pieniędzy sfinansował Czarnek.

Jednym z beneficjentów programu jest Fundacja Polska Wielki Projekt założona między innymi przez Zdzisława Krasnodębskiego, europosła PiS. Z wniosku do MEiN wynika, że w skład jej "rady programowej" wchodzą między innymi: wicepremier Piotr Gliński, europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, publicysta Bronisław Wildstein, doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, były szef MSZ Jacek Czaputowicz i mąż prezes TK Andrzej Przyłębski.

Europoseł PiS Adam Bielan odnosząc się do tej sprawy, w środę, w "Rozmowie Piaseckiego", powiedział, że "organizacja od wielu lat organizuje wielkie przedsięwzięcia niepartyjne, wielkie przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne".

- Jeśli chodzi o Fundację Polska Wielki Projekt, trudno nazwać ten podmiot fundacją-krzakiem utworzoną tylko po to, żeby chwycić jakąś nieruchomość - dodał.

Zaznaczył, że to, iż "ktoś zasiada w radzie fundacji, nie znaczy, że ta fundacja jest jego własnością". - Robimy taką zbitkę, że to jest niemalże prywatna spółka kilku polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością - mówił Bielan. Dodał, że to, że Gliński, czy Krasnodębski są w radzie fundacji, "nie oznacza, że ta fundacja do nich należy, że oni będą mogli wykorzystywać ten budynek na cele prywatne".

Szef Partii Republikańskiej mówił także, że w programie ogłaszanym publicznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki każdy mógł wystartować. Pytany, jaka organizacja niezwiązana z politykami PiS dostała pieniądze, odparł: - Proszę prześledzić, kto się zgłaszał do udziału w tym programie i dlaczego został odrzucony.

- Ja nie jestem ekspertem. Ja o tym programie dowiedziałem się z mediów, kiedy państwo zaczęliście to nagłaśniać - powiedział gość "Rozmowy Piaseckiego".

Piasecki o "ordynarnym skoku na kasę". Bielan: to gruba przesada

- Panie pośle, pan wie, że jestem raczej dziennikarzem, którzy waży słowa, nie używam słów za mocnych bezpodstawnie. Ale to, panie pośle, jest ordynarny skok na kasę - powiedział prowadzący program Konrad Piasecki.

- To jest gruba przesada, panie redaktorze - odpowiedział mu Bielan.

- To nie jest gruba przesada. To jest sytuacja, w której działacze partyjni albo osoby związane z działaczami partyjnymi po prostu z budżetu państwa dostają prezent w postaci pieniędzy na zakup nieruchomości i z tymi nieruchomościach za parę lat będą mogli zrobić, co chcą - mówił Piasecki.

Bielan powiedział, że "po pierwsze, to są nieruchomości do remontu i oni będą musieli zorganizować środki, żeby ten remont przeprowadzić [za pieniądze - przyp. red.] z zupełnie innego źródła".

- Po drugie, nie są to prywatne firmy. Te nieruchomości nie są przekazywane politykom, tylko organizacjom pozarządowym. W bardzo wielu organizacjach pozarządowych zasiadają w radach, co nie oznacza, że są ich właścicielami, politycy różnych opcji. Ale to nie oznacza, że te fundacje są ich własnością - mówił europoseł.

Dodał, że "to, że ktoś zasiada w radzie fundacji, nie oznacza, że ma wpływ na dysponowanie majątkiem tej fundacji".

