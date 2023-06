Willa plus. Jak zwrócić środki, które zostały wydane? "Przekazałbym ten tron ministrowi Czarnkowi"

Apeluję, żeby wszyscy ci, którzy w dowolnej sprawie podejmowali decyzje niezgodnie z procedurą, co wykazała Najwyższa Izba Kontroli, najlepiej zwrócili te pieniądze z własnej kasy - stwierdził senator Krzysztof Kwiatkowski, odnosząc się do dotacji wypłaconych w ramach programu willa plus i kontroli NIK w tej sprawie. Politycy zastanawiali się nad kwestią, co zrobić, gdy środki, które mają zostać zwrócone, zostały już wydane.

Minister Przemysław Czarnek nielegalnie - jak oceniła NIK - udzielił sześć milionów złotych dotacji w programie willa plus. Ministerstwo Edukacji i Nauki twierdzi, że dwa z trzech kwestionowanych dofinansowań wypłaciło "przez pomyłkę". Jeden podmiot środki zwrócił. Ale Muzeum Regionalne w Kutnie - instytucja bliska wiceministrowi edukacji Tomaszowi Rzymkowskiemu, z jego okręgu wyborczego, pieniądze już wydała. Nabyła między innymi kopię łóżka królewskiego, kostiumy historyczne oraz tron podróżny.

Skurkiewicz: wszystkie kwestie w różnych sytuacjach muszą być rozpatrywane

O tę sprawę pytała w czwartek w Senacie reporterka TVN24 Agata Adamek.

Wojciech Skurkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość) powiedział, że "jeżeli jest to przyznane niezgodnie z prawem to jest procedura domagania się zwrotu tych pieniędzy". - Jeżeli podmiot nie ma możliwości zwrotu tych środków finansowych to następuje egzekucja oraz droga sądowa. Tutaj ta procedura administracyjna jest jasno określona i opisana - stwierdził.

Na pytanie, co w takim razie z zakupionymi już eksponatami, senator PiS wyraził opinię, że "wszystkie kwestie w różnych sytuacjach muszą być rozpatrywane, wszelkie za i przeciw".

Kwiatkowski: wszyscy ci, którzy podejmowali decyzje niezgodnie z procedurą, powinni zwrócić pieniądze z własnej kasy

Krzysztof Kwiatkowski z Koła Senatorów Niezależnych, były prezes NIK, powiedział, że "minister Rzymkowski albo inne osoby w ministerstwie, które przyznały niezgodnie z procedurami pieniądze, bo to przecież nie podmiot wnioskujący weryfikuje swój wniosek, powinny zwrócić te pieniądze z własnych środków".

- I o to apeluję, żeby wszyscy ci, którzy w dowolnej sprawie podejmowali decyzje niezgodnie z procedurą, co wykazała Najwyższa Izba Kontroli, najlepiej zwrócili te pieniądze z własnej kasy - podkreślił.

Fedorowicz: przekazałbym ten tron ministrowi Czarnkowi jako darowiznę z muzeum

Senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz zastanawiał się, co w takim razie zrobić z tronem podróżnym, który nabyło Muzeum Regionalne w Kutnie. - Panu ministrowi Czarnkowi bym ten tron przekazał jako darowiznę z muzeum, bo on naprawdę zachowuje się jak udzielny król i książę - stwierdził.

- Ja o ministerstwie edukacji mam takie samo zdanie jak 95 procent nauczycieli i uczniów, że oni się do niczego nie nadają. To, co czyni pan Czarnek, to tragedia polskiej edukacji - dodał.

Kamiński: dobrym pomysłem byłoby zrobienie rekonstrukcji historycznej rewolucji francuskiej

W podobnym tonie do senatora KO wypowiedział się wicemarszałek Michał Kamiński (Koło Senatorów Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe). - Moim zdaniem dobrym pomysłem jest zebrać się wśród tych pięknych mebli oraz całego tego anturażu eksponatów i zrobić rekonstrukcję historyczną rewolucji francuskiej, w której na przykład rodziną królewską i arystokracją będzie komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.

