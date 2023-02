Dotacje dla znajomych? "Do wielu z tych miejsc pan minister mógłby dojechać w kilkanaście minut rowerem"

Są takie nagrodzone organizacje, przy których trudno powiedzieć, żeby Przemysław Czarnek ich nie znał. Prezes jednej z nich występował publicznie w imieniu ministra - mówiła w TVN24 Justyna Suchecka-Jadczak, współautorka cyklu willa plus.

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki.

Czarnek w mediach rządowych przekonywał, że wśród dofinansowanych "nie ma tam nikogo z jego znajomych". Jak jednak ustalili dziennikarze tvn24.pl, na liście hojnie obdarowanych wiele jest fundacji i stowarzyszeń z jego rodzinnego Lublina i okolic. Wśród nich Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie, w którym Czarnek przez kilkanaście lat działał w komisji rewizyjnej.

Suchecka-Jadczak: do wielu z tych miejsc pan minister mógłby dojechać w kilkanaście minut rowerem

Dziennikarka tvn24.pl, współautorka cyklu willa plus Justyna Suchecka-Jadczak, opowiadała o najnowszej publikacji w TVN24.

- To nie jest przypadek, ale to też nie jest dla nas takie wielkie zaskoczenie. Jak po raz pierwszy napisaliśmy o konkursach ministra Czarnka, jeszcze jesienią ubiegłego roku, to widzieliśmy tam nadreprezentację organizacji z województwa lubelskiego. W przypadku jednego z konkursów mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że organizacje z Lublina otrzymały kilkanaście grantów, a na przykład zachodniopomorskie ani jednego. Trudno jest uwierzyć, że w przypadku organizacji pozarządowych sprawnie działają tylko te ze wschodu Polski - podkreśliła.

- Za to kiedy nałożymy na mapę lokalizacje tych nagrodzonych, to zobaczymy, że a to nagrodę dostaje ochotnicza straż pożarna z gminy, gdzie dyrektorem szkoły jest szwagier pana ministra, a to nagrodę dostaje ksiądz, w którego parafii jest na co dzień pan minister. Okazuje się, że do wielu z tych miejsc pan minister mógłby dojechać w kilkanaście minut rowerem - dodała.

Suchecka-Jadczak: prezes tej organizacji występował publicznie w imieniu Czarnka

Jak mówiła dziennikarka, "oczywiście możemy się spierać co do tego, jaka jest definicja znajomych i czy jeżeli minister spotkał jakieś koło gospodyń wiejskich, kiedy był wojewodą, to wystarczy".

- Ale są takie nagrodzone organizacje, przy których trudno powiedzieć, żeby minister Czarnek ich nie znał. Wśród nagrodzonych znalazło się Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", gdzie sam minister Czarnek przez kilkanaście lat zasiadał w komisji rewizyjnej. Gdyby tego było mało, to w wielu miejscach publicznych w jego imieniu występował prezes tej organizacji Tomasz Stańko - dodała Suchecka-Jadczak.

Izdebski o sondażu w sprawie willa plus TVN24

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24