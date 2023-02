"Nie pozwolimy, żeby tak traktować pieniądze wszystkich Polaków". Wspólny wniosek opozycji ws. Czarnka

Politycy ugrupowań opozycyjnych wystąpili na wspólnej konferencji prasowej i zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji Przemysława Czarnka. - Nie pozwolimy na to, żeby tak traktować pieniądze wszystkich Polaków. Stąd wniosek o wotum nieufności i wspólne działanie całej opozycji demokratycznej - wyjaśniła Katarzyna Lubnauer (KO).

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.