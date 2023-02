Willa plus. "To jedna z fundacji, która radykalnie zmieniła swoje plany". Dziennikarze o "Megafonie"

Dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka-Jadczak i Piotr Szostak, autorzy cyklu artykułów o "willach plus", czyli pieniądzach przyznawanych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka organizacjom zbliżonych do PiS, opowiedzieli o jednej z dotowanych fundacji - "Megafon". - To jedna z fundacji, która radykalnie zmieniła swoje plany. To pokazuje, że konkurs był zrobiony tak, by można było napisać cokolwiek i dostać na to bardzo duże pieniądze, a na koniec stwierdzić: nie, nie pasuje nam, rozmyśliliśmy się - mówiła Suchecka-Jadczak.