Fundacje pominięte przez ministerstwo, potrzebowały środków na zakup sprzętu do terapii

Nie cichnie temat dotacji od ministra Przemysława Czarnka dla związanych z PiS organizacji na zakup nieruchomości. Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak stwierdził, że to "bardzo słuszna droga", by "dawać infrastrukturę do działań". Dotacje skierowane "dla swoich" krytykuje opozycja. - Gdyby premier Mateusz Morawiecki miał polityczne jaja to po takim numerze powinien Czarnka wyrzucić na zbity pysk - stwierdził Tomasz Trela z Lewicy.