- Jutro panie ministry przedstawią wszystkie szczegóły dotyczące audytu w sprawie willi plus - zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Oceniła, że "to, w jaki sposób były prowadzone konkursy w ministerstwie pana Czarnka, budzi powszechne oburzenie". - Były minister Przemysław Czarnek przekonywał, że wszystkie instytucje "spełniały kryteria i dlatego dostały pieniądze".

Resort edukacji kontroluje organizacje, które dostały pieniądze na zakup nieruchomości w ramach tak zwanego programu willa plus.

Czarnek: instytucje spełniały kryteria i dlatego dostały pieniądze

O tej sprawie dziennikarka TVN24 Agata Adamek rozmawiała z byłym ministrem edukacji, a obecnie posłem PiS Przemysławem Czarnkiem. - To jest sprawa organizacji. Jeśli ktoś nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy, to oczywiście z umowy wynika, że musi zwrócić. To jest zupełnie oczywiste - powiedział.