Afera willa plus. Mucha: zwrócono już 3,5 miliona złotych, kolejne miliony w drodze

Resort edukacji prowadzi audyt związany z tak zwanym programem willa plus. - Zostało już zwrócone 3,5 miliona złotych. W realizacji są dwa kolejne zwroty na sumę prawie 3,2 miliona złotych - przekazała wiceministra Joanna Mucha. - Możemy mieć głębokie przekonanie, że te konkursy były ustawione - powiedziała.

- Program zakładał 100 milionów złotych na inwestycje, podpisano 132 umowy dotacyjne, z czego 51 uzyskało negatywną opinię ekspertów, a mimo to były przekazane do realizacji. 67 milionów z tych umów przekazano na związki wyznaniowe - dodała Mucha.

- Cały czas rozliczamy kolejne inwestycje, tych zwrotów będzie więcej - zapowiedziała. - Były jeszcze dwa dodatkowe programy inwestycyjne. Spośród tych dwóch programów zwroty już dzisiaj to trzy miliony złotych. Ich też będzie więcej, bo dopiero się rozkręcamy - dodała.

Jak mówiła Mucha, zamiarem resortu "było to, żeby podejść do tematu bardzo rzetelnie". - Wyłoniliśmy w ramach przetargu firmę, która teraz na zasadzie naszej ministerialnej kontroli wchodzi do poszczególnych willi plus, prowadzi kontrole, sprawdza, w jaki sposób realizowane są zamierzenia zawarte w umowie, sprawdza, czy umowy i rzeczywistość się ze sobą zgadzają. Dzięki temu uzyskujemy rzetelną analizę - mówiła.

- Możemy mieć głębokie przekonanie, że te konkursy były ustawione i cały ten program był ustawiony po to, żeby przekazać pieniądze tym, którzy mieli je otrzymać - stwierdziła ministra.

Poinformowała, że "19 sprawozdań z inwestycji jest w procesie weryfikacji". - Myślę, że ten proces również przyniesie decyzje o zwrotach. 10 inwestycji do końca kwietnia będzie sprawdzone na miejscu. W trzech inwestycjach jesteśmy w tej chwili, na miejscu, sprawdzamy je. Trzy kolejne jeszcze w tym tygodniu - przekazała.

Mucha: nie robimy żadnego polowania na czarownice

Mucha podkreślała, że "bardzo wyraźnie zwiększyliśmy nadzór nad inwestycjami, nad ich rozliczeniem, nad przyjmowaniem sprawozdań i ich analizą". - Ten proces został sformalizowany. Wcześniej odbywał się na gębę, bez trybu. My to widzimy w kontaktach z tymi beneficjentami, w kontaktach, które wyglądają w ten sposób, że wzywamy do uzupełnienia wniosków, dajemy jakiś termin i beneficjent jest strasznie zdziwiony, że jakiś termin go obowiązuje - mówiła wiceministra edukacji.

Jak zaznaczyła, "my tutaj nie robimy żadnego polowania na czarownice". - Jeśli te inwestycje były przyznane po prostu w niewłaściwy sposób, to odzyskamy pieniądze podatnika, ale tu nie chodzi o żadną zemstę, tu chodzi po prostu o rzetelną pracę - dodała.

Mucha wskazała dwie inwestycje, "co do których jest decyzja o nieprzyjmowaniu sprawozdania". - Pierwszą z nich jest Lokalna Organizacja Turystyczna Integra. Tam ustalono, że ta organizacja nie prowadzi żadnej działalności edukacyjnej. W związku z tym cel umowy nie został w żaden sposób zrealizowany - poinformowała.

- Druga z fundacji, która również zwraca dotację w stu procentach, to jest Fundacja Dumni z Elbląga. Otrzymała 2 186 000 złotych na zakup nieruchomości z wyposażeniem w celu stworzenia centrum edukacyjnego. To jest również ta fundacja, która powstała niespełna cztery miesiące przed ogłoszeniem naboru do programu. Nie posiadała żadnego doświadczenia, dlatego informacje przedstawione we wniosku były nieprawdziwe i podobnie jak w przypadku Integry, jest w przygotowaniu zawiadomienie do prokuratury o wyłudzenie dotacji - przekazała Mucha.

Autorka/Autor:ads, pp/adso

Źródło: TVN24