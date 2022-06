Ukradli pięciolatkowi zabytkowy samochodzik

czytaj dalej

Rosjanie szturmujący Siewierodonieck ponoszą duże straty, ale mimo to udaje im się zdobywać kolejne ulice najważniejszego miasta w obwodzie ługańskim pozostającego w rękach Ukraińców. Mateusz Lachowski, dziennikarz i dokumentalista opowiadał na antenie TVN24, że miasto "najpewniej nie będzie drugim Mariupolem". - Rosjanie mają dużą przewagę liczebną. Wygląda na to, że Ukraińcy nie zdecydowali się bronić tego miasta do końca - stwierdził, podsumowując ostatnią dobę na froncie. Opowiadał też między innymi o rosyjskim ostrzale rakietowym szpitala wojskowego w Lisiczańsku.