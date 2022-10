"Wyborcza": śledztwo w sprawie więzienia CIA w Polsce umorzone. Leszek Miller komentuje

- Przyznam się, że jestem zdumiony, bo to jest uzasadnienie polityczne, a powinno być tylko i wyłącznie prawne - skomentował ten fragment gość TVN24. Na uwagę, że polityka w tej sprawie odgrywała "kluczową rolę", Miller potwierdził, ale dodał jednocześnie: - Niemniej jednak uważam, że to jest błędne. My wtedy współpracowaliśmy wywiadowczo bardzo blisko ze służbami amerykańskimi nie dlatego, że ktoś chciał się uwiarygadniać, tylko dlatego, że była taka potrzeba.

Dopytywany, co myślał sobie, gdy dowiedział się, co działo się w więzieniach CIA, Miller powiedział: - Ja się nie dowiedziałem, co się działo. Dzisiaj nie wiem. To, co jest w gazetach i na filmach, to jedno, a to, co w prawdziwym życiu, to drugie.