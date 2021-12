Wpadła w poślizg, dachowała, skosiła ogrodzenie przedszkola i otarła się o budynek

21-latka straciła panowanie nad autem na śliskiej nawierzchni w Wieszowej (Śląskie), dachowała, skosiła furtkę przedszkola i otarła się o elewację budynku. Na szczęście był to dzień wolny, nikt nie ucierpiał, a kierująca doznała niegroźnych otarć.

Jak komentują policjanci, kolizja we wsi Wieszowa pod Tarnowskimi Górami wyglądała bardzo groźnie. Doszło do niej przed budynkiem przedszkola na ulicy Bytomskiej. Na szczęście była to świąteczna sobota, w budynku nikogo nie było i nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.