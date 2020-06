Wierzę w Amerykę

Mam zamiar napisać coś dobrego o Ameryce. Nie o wizycie Andrzeja Dudy u Trumpa, bo to traktuję jako część kampanii prezydenckiej w Polsce, a mnie chodzi o wiadomości z Ameryki, jaką cenię i w którą ciągle wierzę. Chociaż nie, pisząc to ostatnie zdanie, uświadomiłem sobie, że spotkanie Dudy z Trumpem to nie jest wiadomość tylko dla publiczności w Polsce, ważna dla Dudy. To spotkanie jest także ważne dla Trumpa.

Ale wróćmy do Trumpa - w ostatnim tygodniu amerykański Sąd Najwyższy, któremu przewodniczy John Roberts, konserwatysta i republikanin z przekonań, sprzeciwił się Trumpowi. Co więcej w tym 9 osobowym sądzie przewagę mają sędziowie o sympatiach republikańskich. Jednym z nich jest Roberts i to właśnie on razem z czterema liberałami odziedziczonymi po Clintonie i Obamie zdecydował o odrzuceniu decyzji Trumpa, kończącej program ochrony przed deportacją ludzi, którzy jako dzieci nielegalnie wjechali do USA. Po tej decyzji Trump napisał na Twitterze: "Ta okropna decyzja Sądu Najwyższego jest policzkiem dla wszystkich, którzy mienią się republikanami i konserwatystami". I zakończył wezwaniem: "Głosujcie na Trumpa w 2020 roku".

Ale to nie był jedyny kłopot Trumpa z Sądem Najwyższym. W tym samym tygodniu, w poniedziałek nominat prezydenta sędzia Neil Gorsuch też zagłosował nie po myśli swojego patrona. Chodziło o prawa osób homoseksualnych. Na tym nie koniec zmartwień. Były doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, jastrząb i konserwatysta, w swoich właśnie wchodzących na rynek pamiętnikach napisał, że Trumpa charakteryzuje "zdumiewająca ignorancja", bo na przykład uważał Finlandię za część Rosji. Według Boltona Trump jest do tego stopnia nieodpowiedzialny, że: "nie można go zostawić samego nawet na chwilę". Bolton, zanim złożył dymisję, wytrzymał w Białym Domu kilkanaście miesięcy, jednak według Trumpa to on sam miał dosyć Boltona i wyrzucił go, bo był "gderliwym, nudnym głupkiem". Ciekawe, na co sobie zasłuży po spotkaniach z Trumpem prezydent Duda? Ale nie to jest ważne, ważne jest, ku czemu Ameryka zmierza. Chciałbym wiedzieć, jakie będą długofalowe skutki masowych protestów. W tygodniku "The Economist" znalazłem taką prognozę: "Takie protesty nie są jedynie odzwierciedleniem nastrojów społecznych. One także podnoszą frekwencję wyborczą, To nie jest dobra wiadomość dla przeważająco białej bazy wyborczej prezydenta. Wielu ludzi, którzy dotąd nie głosowali, w tych wyborach zagłosuje".