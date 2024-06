Zderzenie z busem wiozącym obcokrajowców. Jedna osoba nie żyje, sześć w szpitalu

czytaj dalej

Gdańskie cmentarze komunalne i teren Parku Oliwskiego zostały zamknięte do godzin porannych w poniedziałek. To samo dotyczy ogrodu zoologicznego. Wszystko to ze względów bezpieczeństwa. Od godziny 14 w niedzielę na Pomorzu obowiązuje bowiem alert RCB. Prognozowane są gwałtowne burze i bardzo silny wiatr, który w porywach osiągnie 130 kilometrów na godzinę.