Duże utrudnienia na autostradzie A2 po zderzeniu. Są objazdy

Wypadek na autostradzie A2 na wysokości Nowego Tomyśla Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Anka

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, na autostradzie A2 na wysokości Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim doszło do zderzenia trzech pojazdów. Ciężarówka przebiła bariery rozdzielające jezdnie autostrady i stanęła w poprzek, blokując ruch w obie strony. Dwa pozostałe pojazdy to samochód osobowy i samochód typu bus, który leży na boku na pasie ruchu.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godziny 19.30 udrożniono dla ruchu prawy pas jezdni w kierunku Świecka. Kierowcy jadący w kierunku Poznania muszą nadal korzystać z objazdu poprowadzonego przez drogę krajową 92 od węzła Trzciel.

Nikt nie został ranny.

