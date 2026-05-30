Duże utrudnienia na autostradzie A2 po zderzeniu. Są objazdy
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, na autostradzie A2 na wysokości Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim doszło do zderzenia trzech pojazdów. Ciężarówka przebiła bariery rozdzielające jezdnie autostrady i stanęła w poprzek, blokując ruch w obie strony. Dwa pozostałe pojazdy to samochód osobowy i samochód typu bus, który leży na boku na pasie ruchu.
Utrudnienia na autostradzie A2
Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godziny 19.30 udrożniono dla ruchu prawy pas jezdni w kierunku Świecka. Kierowcy jadący w kierunku Poznania muszą nadal korzystać z objazdu poprowadzonego przez drogę krajową 92 od węzła Trzciel.
Nikt nie został ranny.
