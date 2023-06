Chciał uniknąć zderzenia z innym autem, śmiertelnie potrącił kobietę

czytaj dalej

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski w rozmowie w Radiu Zet przekonywał, że "nie jest tematem do rozmowy" informacja, że większość komendantów Ochotniczych Hufców Pracy to działacze PiS-u. Spierał się także z prowadzącą o to, ile osób było na sobotnim wiecu PiS w Bogatyni. Tuż przed wyjściem ze studia zwrócił się do prowadzącej program: - Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję bardzo.