Duże utrudnienia na autostradzie A2 po zderzeniu. Są objazdy
Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, na autostradzie A2 na wysokości Nowego Tomyśla w województwie wielkopolskim doszło do zderzenia trzech pojazdów. Ciężarówka przebiła bariery rozdzielające jezdnie autostrady i stoi w poprzek, w skutek czego blokuje ruch w obie strony.
Dwa pozostałe pojazdy to samochód osobowy i samochód typu bus, który leży na boku na pasie ruchu.
Autostrada A2 zablokowana
Jak informuje policja, utrudnienia na A2 na wysokości Nowego Tomyśla mogą potrwać nawet dwie godziny. Samochody kierowane są na objazdy - na węźle Nowy Tomyśl w kierunku Świecka oraz na węźle Trzciel na drogę krajową 92.
Nikt nie został ranny.
Źródło: Kontakt24